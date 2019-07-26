林智堅體驗淡海輕軌 新竹朝國車國造規劃

2019-07-26 16:33 中央社 新北26日電



新竹市長林智堅今天參訪新北市淡海輕軌，瞭解興建過程與居民溝通的模式。他說，將來新竹輕軌也將會朝向「國車國造」的方向規劃，透過輕軌解決新竹市的交通擁塞困境。

林智堅今天帶領新竹市府團隊首長參訪新北市，在市長侯友宜帶領下親自搭乘淡海輕軌，體驗幾米公共藝術、淡水河與觀音山景觀。

兩人在車廂上交換意見，也瞭解透明隔音牆的施做，達到降低噪音維護景觀功能。到達淡海輕軌綠山線的淡水新市鎮車站，參觀淡水區公所新行政大樓建設。

侯友宜表示，淡海輕軌以「國車國造」的車廂，不輸給其他國家，尤其，車廂融合淡水當地的文化元素，「國車國造」的維護管理經費也會少很多，淡海輕軌是台灣自己施做軌道建設的驕傲。

侯友宜說，淡海輕軌運量最高時，一天3萬人次。假日充滿人潮，噪音相當低，視野好，穿透性佳，身為自己土地長大的人民對軌道建設要有自信。

侯友宜認為，新北市的淡水與新竹市的南寮相似，充滿觀光休閒元素，彼此可充分相呼應。將來藍海線完之後，歡迎林智堅再度蒞臨，體驗輕軌直接到淡水老街，並將輕軌建設結合淡江大橋與海景。

林智堅表示，新竹市計畫興建輕軌建設，已觀摩過日本輕軌、荷蘭輕軌、高雄輕軌等，今天到新北參訪淡海輕軌的建設，也希望興建新竹輕軌時，如何說服地方民眾對噪音、景觀的疑慮，一起溝通解決。

林智堅表示，侯友宜不吝於分享經驗，兩人施政不分藍綠、只有市政建設第一、市民優先，做實事接地氣。新竹市人口44萬，希望透過科技產業聚落、新竹輕軌等，讓城市蓬勃發展。

林智堅體驗淡海輕軌交通建設後致詞表示，透過侯友宜介紹觀音山與淡水河美景，瞭解輕軌不僅是通勤交通運具，也是觀光發展的運具。

他說，興建輕軌是解決新竹市交通的解方，透過中央前瞻基礎建設的協助，爭取新竹輕軌能夠趕緊落實。目前已是可行性評估階段，將面臨綜合規劃，新北市淡海輕軌是請益學習的對象，將來也會請新竹鄉親體驗淡海輕軌安全舒適的運具。