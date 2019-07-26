影／環保稽查員追偷排電鍍廢水 變身忍者龜鑽下水道
臺南市環保局稽查人員為了追查地下暗管偷排電鍍工業廢水，昨晚化身忍者龜鑽進歸仁區保大路下水道，成功查獲路旁電鍍工廠在雨水下水道架軟管偷排廢水，現場初步檢測結果重金屬超標，採樣送驗確定後依法最高可處2000萬元罰款、移送法辦。業者被查獲後坦承偷排廢水，希望能夠從輕發落，給他們機會改善。
環保稽查人員6月初發現，歸仁區保大路排水溝有不明黃色廢水，懷疑附近不肖廠商非法偷排。後續派員採集水樣，比對溝渠殘留黃色廢水特性，再往上游逐一清查比對，鎖定1家金屬電鍍工廠，再利用水質感測物聯網監控設備，連續2周監測該工廠下游水質，掌握工廠不定期利用晚上7、8點時段偷排。
昨晚環保局會同環境保署南區督察大隊、警政署保七總隊三大隊三中隊埋伏蒐證，專業稽查人員潛入下水道蒐證採集水樣，並通知地面人員同步進入廠區，喝止現場員工停止動作，成功查獲這起黑心廠商汙染重大環保案件。
現場檢測廢水，水質含銅、鎳等有害重金屬均超過檢測試紙上限，嚴重汙染環境，這家工廠將未經處理電鍍廢水以塑膠軟管連結至直立式塑膠管線，再以沉水馬達直接排到廠外溝渠。完成蒐證後隨即封管制止繼續偷排，並依違反水汙染防治法開單告發。
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