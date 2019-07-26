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退休國安人員：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

北市稽查游泳池 初檢不合格率高達43.6%

2019-07-26 12:03聯合報 記者郭頤╱即時報導

為因應暑期戲水旺季來臨，不少民眾會到游泳池消暑玩水，台北市體育局會同衛生、消防等局處聯合稽查北市78家公私立游泳池相關安全品質，其中，初檢不合格率高達43.6%，並對先前複檢仍未合格的北教大和台師大游泳池，分別開罰6萬及7000元。

台北市法務局上午舉行記者會，公布於今年3到6月間，對北市78家公私立游泳池聯合檢查作業結果，法務局表示，為提供市民安全的游泳場所及維護泳客消費權益，稽查項目包含「人員、場地及衛生管理」、「消防安全」、「建築物安全」和「泳池設備及安全管理」。

據稽查結果顯示，78家業者中，有34家未通過初檢，不合格率達43.6%，主要不合格情形有救生人員不足、水質不合格和消防設備不合格等缺失。

就初檢不合格的業者中，「國立臺北教育大學」和「國立台灣師範大學」游泳池複檢仍未合格，分別被依救生人員不足和水質大腸桿菌超標，裁處6萬和7000元罰鍰，並於之後複檢合格通過；另有「南湖高中」、「龍門國中」、「成德國中」和「玉成公園游泳池」四家業者尚待複檢。

衛生局表示，目前北市游泳池水質比照飲用水標準規範，對於水質中大腸桿菌群有較嚴苛的標準，以免民眾在游泳過程中大量攝入大腸桿菌，易使小孩或免疫力較差者有腹瀉等不適症狀。

對此台師大游泳池回應，泳池是交由外包廠商管理，未來將一切按照規定，提供消費者更好的使用環境，尤其在水質方面，會請廠商特別把關。

法務局強調，各主管機關將持續追蹤相關未合格業者，若無明顯改善，會繼續開罰，而消費者若有消費安全疑慮或相關消費爭議，可利用消費者服務專線「1950」或撥打市民熱線「1995」，以維護自身權益。

北市稽查游泳池，水質比照飲用水標準規範。圖／報系資料照片
北市稽查游泳池，水質比照飲用水標準規範。圖／報系資料照片
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北市大腸桿菌
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