影／侯友宜：打造寶高智慧產業園區成北台產業重鎮

相關新聞
關聖帝君聖誕參拜武聖廟 侯友宜祈市政如赤兔馬有效率2019-07-26 11:28
解套方案擱置 師大商圈就地合法告吹2019-07-26 00:22
北市為不便獨居長者到府收垃圾 仍有里長不知2019-07-26 00:18
卯澳灣不要遊艇港 居民立院陳抗2019-07-26 00:16
環狀線潤滑劑降噪 侯友宜下月底複查2019-07-26 00:14
北市中繼、新市場衛生改善 將全面納入GHP規畫2019-07-26 00:14
捷運萬大線施工塞車 土城爭取闢替代道路2019-07-26 00:11
公共化幼園加上89家準公幼 北市6225名幼兒受惠2019-07-26 00:05
北市批發市場疑有流感雞 送驗2019-07-26 00:00
北宜直鐵路線 柯文哲：先把環評數據拿出來2019-07-25 23:51
北宜公路49.1公里處坍方清除 現已全線通車2019-07-25 22:55
土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道2019-07-25 21:19
北宜公路傳坍方 49.1公里處全線封閉2019-07-25 19:21
龍洞攀岩教學 豐珠國中女學生克服恐懼2019-07-25 19:06
汐止機車考照練習場有譜 星光橋週邊有適合地2019-07-25 19:03
淡水屯山社區割稻趣 學生烈日下田體驗2019-07-25 19:00
三芝銀髮俱樂部揭牌 長輩包元寶慶祝2019-07-25 18:56
烏來泰博館「馬告」展 認識原住民香料2019-07-25 18:56
新北兒藝節8/2登場 加碼大富翁活動、玩遍新北博物館2019-07-25 16:48
缺乏衛生設計？北市市場處：新市場全面納入GHP考量2019-07-25 15:44
批發市場發現44隻疑似禽流感雞 消毒淨空8小時2019-07-25 15:31
林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血2019-07-25 15:27
清除水溝累積近40年汙泥 市民寫信感謝清潔隊2019-07-25 15:27
與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會2019-07-25 14:49
樹林保安里老人共餐有成 市府要再成立50處銀髮俱樂部2019-07-25 14:32
廢棄人孔蓋的第二人生 變身立體美人魚2019-07-25 14:09
滿意度下滑 柯文哲：回去再檢討一下2019-07-25 14:06
新北動保處抽獎開跑 讓飼主和最愛寵物情人共餐2019-07-25 13:41
北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂2019-07-25 12:57
鹽水永成戲院「寶島流行症」 罕見老歌留聲機會樂迷2019-07-25 12:51
聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的2019-07-25 12:28
金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠2019-07-25 12:24
回饋社會 石尚助單車天使圓夢、近距離看化石2019-07-25 12:24
北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請2019-07-25 12:17
北市師大商圈擬就地合法 今天討論正反派激辯2019-07-25 12:17
台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除2019-07-25 11:29
北市南港公園兒童遊戲場大變身 細節曝光明天開放2019-07-25 10:57
社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求2019-07-25 10:34
好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍2019-07-25 07:40
熱門文章
高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞2019-07-25 18:39
太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天2019-07-26 09:27
釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥2019-07-25 12:24
北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂2019-07-25 12:57
交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口2019-07-25 14:03
嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵2019-07-25 15:32
影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客2019-07-25 12:25
聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的2019-07-25 12:28
招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底2019-07-25 15:33
國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上2019-07-25 20:42
不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底2019-07-26 08:08
關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程2019-07-25 13:31
台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明2019-07-25 14:50
韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞2019-07-25 16:16
影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救2019-07-25 19:39
家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗2019-07-25 18:05
土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道2019-07-25 21:19
只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放2019-07-25 18:21
龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢2019-07-25 15:54
神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查2019-07-25 14:49
台中1男子東南亞返國拉肚子 檢體查出罹登革熱2019-07-25 17:24
熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑2019-07-25 17:15
豐原3D牆太像道路駕駛恐撞牆 議員：設計師設計的2019-07-26 10:40
中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會2019-07-25 15:34
和平島公園加基隆小鎮景點合照 每月送800份紀念品2019-07-25 12:25
混賣劣質品 玉井芒果攤遭封鎖2019-07-25 23:49
「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨2019-07-26 07:41
鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批2019-07-25 18:26
宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了2019-07-25 16:52
屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈2019-07-25 18:38
與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會2019-07-25 14:49
林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血2019-07-25 15:27
金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠2019-07-25 12:24
果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約2019-07-25 14:03
解套方案擱置 師大商圈就地合法告吹2019-07-26 00:22
影／國中生妙筆生「畫」 豐原警分局躍上牆面2019-07-25 17:01
影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟2019-07-26 07:49
影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰2019-07-26 08:55
北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請2019-07-25 12:17
捷運萬大線施工塞車 土城爭取闢替代道路2019-07-26 00:11
留言