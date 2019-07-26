關聖帝君聖誕參拜武聖廟 侯友宜祈市政如赤兔馬有效率

2019-07-26 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



今天農曆6月24日是關聖帝君聖誕，各地武廟遶境、祈福活動不斷。主祀關公的新莊武聖廟，舉行為期5天的祈安禮斗法會，並備有福食供信眾享用。市長侯友宜上午也前往參拜祈福，並致贈「義薄雲天」匾額。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 今天農曆6月24日是關聖帝君聖誕，各地武廟遶境、祈福活動不斷。主祀關公的新莊武聖廟，舉行為期5天的祈安禮斗法會，並備有福食供信眾享用。市長侯友宜上午也前往參拜祈福，並致贈「義薄雲天」匾額，感謝寺廟長期投入公益慈善，協助推動市政，嘉惠地方，同時祈求關聖帝君庇佑新北市政如同赤兔馬有效率。

侯友宜表示，武聖廟是當地信仰中心，長期照顧地方投入公益慈善，就像關公的正氣一樣庇佑地方，他也以關公精神自我勉勵，除了要帶著正氣持續為新北市府打拚，也希望新北重大市政的推動能像赤兔馬一樣一日千里，讓市民有感新北市的蛻變。

新莊武聖廟為市定古蹟，超過250年歷史，是北台灣最早的武廟。廟方秉持關聖帝君勸世濟民的精神，長期為地方無私奉獻，不僅發放國小、國中、高中、大學獎助學金，還開辦「武聖學堂」招收地方中低收入戶學童，免費供餐及課後輔導，照顧地方弱勢不遺餘力。

新莊武聖廟主委林俊德說，關聖帝君又稱關公、關老爺、恩主公、文衡聖帝等。在民間信仰裡，因為忠孝節義的形象深植人心，被軍警奉為武神；民間傳說其首創帳簿，被商人敬為財神；也被讀書人視為「文教之神」，關公允文允武，跟文昌帝君、魁星爺、朱衣神君、呂仙祖師合稱為「五文昌」。

林俊德說，若想跟關公祈求學業進步、考試順利，可以準備油（加油）、蔥（聰明）、菜頭（好采頭）、蒜（會算）、芹菜（勤勞）、竹筍（順利）、包子、粽子（包中）、桂花（貴人）前往祭拜。