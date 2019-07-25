北宜公路49.1公里處坍方清除 現已全線通車

2019-07-25 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市北宜公路49.1km處今日下午5點30分發生坍方意外，山區疑因連日降雨造成土石鬆動，交通一度封閉雙向道路，經施工單位數小時的搶救後，稍早已恢復全線通車。