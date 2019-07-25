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北宜公路49.1公里處坍方清除 現已全線通車

2019-07-25 22:55聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市北宜公路49.1km處今日下午5點30分發生坍方意外，山區疑因連日降雨造成土石鬆動，交通一度封閉雙向道路，經施工單位數小時的搶救後，稍早已恢復全線通車。

警方表示，經過施工單位景美工務段人員搶救4小時後，晚間10點10分已將砂石全部清除，恢復全線通車，用路民眾可安心通過。

新北市北宜公路49.1km處今日下午發生坍方意外，道路一度封閉，稍早已恢復全線通...
新北市北宜公路49.1km處今日下午發生坍方意外，道路一度封閉，稍早已恢復全線通車。記者柯毓庭／翻攝
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北宜公路砂石
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