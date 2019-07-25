新北首創AI智能衛生所 侯友宜：4年偏鄉增10間

2019-07-25 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市樹林衛生所成為第一間智能衛生所，可將就診民眾醫療測量的血壓、血糖、身高體重，甚至健康體適能評估等資料上傳雲端，讓醫師及民眾可藉此做健康管理。新北市長侯友宜表示，衛生所跨入AI時代，讓新北的健康照護能智慧化、資訊化、遠距化，4年內還會將10家偏鄉衛生所將導入AIoT科技（人工智慧物聯網）。

侯友宜今天與國立陽明、交通大學、奧丁丁集團及10多家資訊產業合作，將未來的衛生所打造成智能健康照護平台，包括血壓等生理量測數據、醫療影像、藥物影像、銀髮體適能與運動監測數據等大數據，能透過雲端連結大醫院，協助醫生判讀、診斷，整合具有溫度的智慧醫療照護模式。

侯友宜表示，新北市老年人口將近56萬，成長速度過快，現在讓智能衛生所成為一個平台，將前端累積的血壓、血糖或體適能等監測數字，上傳到雲端，讓後端醫院能夠精準掌握資訊，從居家照護到衛生所，再串聯大醫院；未來4年內將擇定偏鄉10家衛生所，導入AIoT科技成為智能衛生所，引入產業尖端科技，優化基層公共衛生服務效能。

民眾在傳統衛生所檢測血壓、體能狀況等資訊，無法有效獲得整合，但新北智能衛生所可將就診測量的血壓、血糖、血氧、身高體重，甚至一般健康體適能評估、運動處方等資料，透過健保卡上傳雲端，讓醫師及民眾藉此做健康管理；而X光或眼底攝影等醫療影像，也可透過雲端與醫院專科醫師進行會診等，甚至更以「區塊鏈」的概念及資訊技術，應用於藥物及疫苗等管理上，讓健康管理資訊更真實透明。