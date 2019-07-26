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北市為不便獨居長者到府收垃圾 仍有里長不知

2019-07-26 00:18聯合報 記者翁浩然／台北報導

北市環保局推動行動不便獨居老人收垃圾貼心服務，今年擴大辦理，但仍有里長不知道這項...
北市環保局推動行動不便獨居老人收垃圾貼心服務，今年擴大辦理，但仍有里長不知道這項服務。 圖／北市環保局提供
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北市環保局推動行動不便獨居長者收垃圾貼心服務，去年約有6、70人受惠，環保局今年持續擴大辦理，服務人數增為120人。環保局昨表示，只要是獨居、行動不便的長者就可聯繫市府或清潔隊提供服務，但仍有里長說，至今沒聽過這項服務，市府宣傳應再加強。

環保局長劉銘龍前年赴日本考察，發現東京針對獨居長者提供到府收運垃圾服務，因此決定在台北試辦，去年2月先從中正、萬華以及文山區開始，7月擴大到全市。

社會局統計，全市5299名獨居長者，其中約有322名行動不便；環保局透過社工、里辦公處協助拜訪獨老調查到府收垃圾需求後，約定時間，每周由清潔隊主動到府提供「客製化」收運垃圾服務。

300多名行動不便長者，100多人納入服務對象，黃寛助說，調查後發現，部分獨老希望自行倒垃圾，或有鄰居、家人會定期協助而婉拒，目前僅120人使用，其中以中正區19人最多，其次依序是文山區17人、大安區13人，信義、南港、萬華區則都有11人。

中正區龍興里長林正晴表示，去年社區有位88歲榮民阿伯，因生病行走困難，他會去幫忙抄電表等，阿伯後來接受到府收垃圾服務，還有熱心隊員會幫忙整理家中垃圾桶，讓阿伯輕鬆不少，阿伯去年6月已過世。

網溪里長夏萬浪則說，社區行動不便的獨老目前有里幹事、鄰居和他幫倒垃圾，他從未聽過清潔隊有這項服務，希望市府多宣傳這類資訊，若也能針對極度不便、臥床個案，主動協助到家中倒垃圾會更好。

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