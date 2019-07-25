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土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道

2019-07-25 21:19聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北捷運萬大樹林線一期施工中，土城區金城路三段至二段將採地下化，駕駛為避開施工路段壅塞，均改走和城路，但和城路為6公尺以下巷道，車流湧進、險象環生。居民擔心捷運二期工程若動工，勢必會進入交通黑暗期，希望開闢新道路，將和城路直接連接到明德路一段，減少延吉街車流量。

立委吳琪銘今天與新北市議員林銘仁、彭成龍及內政部營建署、新北市政府相關單位到現場會勘。吳琪銘指出，金城路是土城連接三峽、中和的重要道路，捷運樹林萬大一期工程已施作，車流都改往和城路，但該路段僅有6公尺，若再加上二期工程，會進入黑暗期，實在有開闢替代道路的必要性。

內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強表示，中央若要補助地方新闢道路或拓寬道路，該處必須要符合市區都市計畫內的道路，這條路是金城路的重要替代道路，但目前這屬水利用地，不在補助範圍內，因此新北市政府應做都市計畫變更，將用地變更為河川區兼供道路使用，才符合中央補助辦法。

蔡亦強說，目前首先要做的是先請新北捷運工程局提出交通維持計畫後，再進行地目變更，如此一來，中央才能給予審議和協助。

新北市捷運局則說，年底會先提出初步構想，包括車站位置、出入口位置，還有用地都市計畫等，明年6月會再提出交維計畫，目前距離最近的樹林萬大線二期LG09站，屬地下車站，全長170公尺，以金城路交通路寬35公尺來，屆時工程可以用「半半施工」，即封閉一半道路施工、另一半則開放通行，來緩衝施工階段的交通問題。

立委吳琪銘（左三）邀請內政部營建署及新北市交通局、捷運局相關單位、新北市議員林銘...
立委吳琪銘（左三）邀請內政部營建署及新北市交通局、捷運局相關單位、新北市議員林銘仁（左一）、彭成龍（右一）到現場會勘，爭取和城路延伸至明德路一段。記者張曼蘋／攝影
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立委吳琪銘今天與新北市議員林銘仁、彭成龍及內政部營建署、新北市政府相關單位到現場...
立委吳琪銘今天與新北市議員林銘仁、彭成龍及內政部營建署、新北市政府相關單位到現場會勘。記者張曼蘋／攝影
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新北市捷運萬大樹林線一期施工中，駕駛為避開施工路段壅塞，紛紛從金城路改到和城路，...
新北市捷運萬大樹林線一期施工中，駕駛為避開施工路段壅塞，紛紛從金城路改到和城路，但道路狹窄，當地居民擔心會進入交通黑暗期，希望開闢新道路，將和城路直接連接到明德路一段，減少延吉街車流量。記者張曼蘋／攝影
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