新北青少年管弦樂團攜手金門愛樂人士 共譜金夏樂章

2019-07-25 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



喜愛欣賞音樂演出的民眾注意囉！知名的新北市青少年管弦樂團明（26日）晚將攜手金門高中的管樂團與弦樂團、金門傳統音樂館與金門縣安琪莉莎合唱團等單位進行聯合演出，以多元的音樂展演，演繹古典樂曲的豐富性、在地樂曲的生活化與流行樂曲的時代性，精彩可期，歡迎民眾踴躍前往聆聽。

新北市青少年管弦樂團成立於民國83年，由來自新北市各高中職、國中小愛好音樂的學生通過甄選組成，除了平日定期練習，這群孩子更喜歡以樂會友涵育生命。讓「藝術生活化、生活藝術化」是新北青少團員們的習樂精神，他們將於明晚先在金門古蹟「清金門鎮總兵署」中庭，演出《冰雪奇緣》《波斯市場》《法蘭多舞曲》《神鬼奇航》《倒數計時》等多首各具特色的樂曲，陪伴大家親近精緻美麗的管弦樂曲。

27日晚上則在金門文化局演藝廳舉行「金夏樂揚」音樂會，此次展演邀請新北青少的創團團長也是國內知名指揮家郭聯昌教授擔任客席指揮，郭聯昌與金門傳統音樂館館長許銘豐老師結識於20年前新北市青少年管弦樂團的金門交流活動，能因本場音樂會再續音樂緣，或許就是愛樂人「以樂會友」的熱情，促動「獨樂樂不如眾樂樂」的共享與共好。

據新北市新莊區榮富國小主任黃韻亘表示，此次樂團總監兼任指揮林秋麟老師也特別改編《飲酒金門行》（鄭愁予詩、許銘豐曲）為管弦樂曲，希望孩子們除了愛樂、習樂，更能透過音樂交流薰習各地人文與音樂特色；並邀請金門縣音樂協會許瑞芬校長和安琪莉莎合唱團以人聲演唱搭配管弦樂團，更增流行樂曲的悠遠與人們的感思。