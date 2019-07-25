北宜公路傳坍方 49.1公里處全線封閉

2019-07-25 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市北宜公路49.1公里處今日下午5點30分發生坍方意外，山區疑因連日降雨造成土石鬆動，目前已封閉雙向道路，施工單位也已至現場搶救。