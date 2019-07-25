親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／補助、評審全出包 文化部驚爆投資1億放水流？

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

師大夜市商家盼就地合法 北市審議後擱置

2019-07-25 19:15中央社 台北25日電

圖為師大夜市。聯合報系資料照片
圖為師大夜市。聯合報系資料照片
分享

師大夜市曾因周邊住戶抗議，商圈間接影響居住品質，經台北市政府裁罰後，店家撤離。夜市店家近期向市府陳情，盼就地合法；台北市都委會今天審議後，決議擱置變更案。

台北市都市計畫委員會今天審議大安區都市計畫通盤檢討案，包含師大路周邊住宅區允許項目。

都市發展局指出，大安區都市計畫通檢日前公開展覽期間接獲業者陳情，盼師大周邊地區的土地使用分區可變更為「第三種住宅區（特）」，經整理民眾意見後，送入都委會討論。

師大路周邊以第三種住宅區居多，依規定，商業店家須臨接6公尺巷道，餐飲業臨接8公尺以上道路，但師大周邊巷弄較狹窄，也讓店家出現違規狀況。

師大夜市店家多年來持續陳情，北市府事後有意放寬第三種住宅區的商業使用項目，並改為「住三（特）」區，也就是讓5公尺以上巷弄取得該街廓50%以上住戶同意，就可申請就地合法。

都發局6月間曾提出師大路周邊地區的就地合法解套方案，遭當地住戶反對。

都委會今天審議時，商家及居民皆到場，經2個多小時討論，台北市地政局長、會議主持人張治祥會後表示，市府是想提供討論平台，居民似乎不接受市府提出方案，因雙方目前沒共識，決議先擱置。都發局指出，此案擱置後，將回歸原點。

師大夜市曾在前市長時期，周邊住戶認為商圈間接影響居住品質，向北市府陳情，市府開罰後，店家撤離，商圈漸沒落。

北市府目前決議暫擱師大路變更案，等於重新再來，而商家可能違反相關規定，恐被裁罰。

北市夜市都市計畫
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

龍洞攀岩教學 豐珠國中女學生克服恐懼

2019-07-25 19:06

汐止機車考照練習場有譜 星光橋週邊有適合地

2019-07-25 19:03

淡水屯山社區割稻趣 學生烈日下田體驗

2019-07-25 19:00

三芝銀髮俱樂部揭牌 長輩包元寶慶祝

2019-07-25 18:56

烏來泰博館「馬告」展 認識原住民香料

2019-07-25 18:56

新北兒藝節8/2登場 加碼大富翁活動、玩遍新北博物館

2019-07-25 16:48

缺乏衛生設計？北市市場處：新市場全面納入GHP考量

2019-07-25 15:44

批發市場發現44隻疑似禽流感雞 消毒淨空8小時

2019-07-25 15:31

林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血

2019-07-25 15:27

清除水溝累積近40年汙泥 市民寫信感謝清潔隊

2019-07-25 15:27

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

樹林保安里老人共餐有成 市府要再成立50處銀髮俱樂部

2019-07-25 14:32

廢棄人孔蓋的第二人生 變身立體美人魚

2019-07-25 14:09

滿意度下滑 柯文哲：回去再檢討一下

2019-07-25 14:06

新北動保處抽獎開跑 讓飼主和最愛寵物情人共餐

2019-07-25 13:41

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

鹽水永成戲院「寶島流行症」 罕見老歌留聲機會樂迷

2019-07-25 12:51

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24

回饋社會 石尚助單車天使圓夢、近距離看化石

2019-07-25 12:24

北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請

2019-07-25 12:17

北市師大商圈擬就地合法 今天討論正反派激辯

2019-07-25 12:17

台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除

2019-07-25 11:29

北市南港公園兒童遊戲場大變身 細節曝光明天開放

2019-07-25 10:57

社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34

好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40

社子島開發 贊成反對兩派舌戰

2019-07-25 00:27

北市遛狗繫狗鍊…缺人力稽查 議員憂法規虛設

2019-07-25 00:18

大稻埕情人節 煙火秀延長到480秒

2019-07-24 23:36

都更辦法上路 新北可代拆釘子戶 北市最快8月實施

2019-07-24 23:28

寶高園區近交流道、捷運站 吸引逾50廠商洽詢

2019-07-24 23:27

北宜直鐵通過集水區 翡管局反對

2019-07-24 23:21

新北表揚宗教團體 103歲捐款助人 任志工30年

2019-07-24 23:20

翡翠水庫專管動土 柯文哲：受不了拖4年

2019-07-24 23:16

新北推商標授權 打造「淡蘭商機」

2019-07-24 22:47

貢寮海祭卡司公布 後天起漁人舞台10強賽

2019-07-24 22:45

新店寶高智慧產業園區 2021年啟用 可創近萬工作

2019-07-24 22:41

中和大勇街積水不退 工務局：將安排會勘

2019-07-24 20:14

髒亂點變花園 三芝區入口門面新景點

2019-07-24 18:35
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

32年無休 全台最高關原加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10

山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票

2019-07-24 21:15

三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民

2019-07-24 20:47

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率

2019-07-24 21:35

韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳

2019-07-24 21:47

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top