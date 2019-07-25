師大夜市商家盼就地合法 北市審議後擱置

2019-07-25 19:15 中央社 台北25日電



圖為師大夜市。聯合報系資料照片 分享 facebook

師大夜市曾因周邊住戶抗議，商圈間接影響居住品質，經台北市政府裁罰後，店家撤離。夜市店家近期向市府陳情，盼就地合法；台北市都委會今天審議後，決議擱置變更案。

台北市都市計畫委員會今天審議大安區都市計畫通盤檢討案，包含師大路周邊住宅區允許項目。

都市發展局指出，大安區都市計畫通檢日前公開展覽期間接獲業者陳情，盼師大周邊地區的土地使用分區可變更為「第三種住宅區（特）」，經整理民眾意見後，送入都委會討論。

師大路周邊以第三種住宅區居多，依規定，商業店家須臨接6公尺巷道，餐飲業臨接8公尺以上道路，但師大周邊巷弄較狹窄，也讓店家出現違規狀況。

師大夜市店家多年來持續陳情，北市府事後有意放寬第三種住宅區的商業使用項目，並改為「住三（特）」區，也就是讓5公尺以上巷弄取得該街廓50%以上住戶同意，就可申請就地合法。

都發局6月間曾提出師大路周邊地區的就地合法解套方案，遭當地住戶反對。

都委會今天審議時，商家及居民皆到場，經2個多小時討論，台北市地政局長、會議主持人張治祥會後表示，市府是想提供討論平台，居民似乎不接受市府提出方案，因雙方目前沒共識，決議先擱置。都發局指出，此案擱置後，將回歸原點。

師大夜市曾在前市長時期，周邊住戶認為商圈間接影響居住品質，向北市府陳情，市府開罰後，店家撤離，商圈漸沒落。

北市府目前決議暫擱師大路變更案，等於重新再來，而商家可能違反相關規定，恐被裁罰。