親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北推未來智慧衛生所 門診居家照護更貼心

2019-07-25 22:07中央社 新北25日電

新北市府衛生局與陽明、交通大學、產業界合作，打造衛生所成為智慧型醫療診間與居家照護系統，將醫療數據與紀錄串接，同時，影像也可分享與會診，以提升民眾醫療照顧品質。

新北市長侯友宜今天在樹林衛生所，與合作廠商簽署備忘錄，往AI人工智慧時代的衛生所邁進。未來4年內預定選擇新店、金山等10家衛生所，將導入人工智慧物聯網，解決各項健康問題，優化基層公共衛生服務效能。

衛生局簡任技正林惠萍接受中央社訪問表示，智慧健康照護平台，在衛生所的血壓、血糖、身高、體重等生理量測數據，不必再人工記錄，透過雲端整合讓診間醫師可加速判讀。

衛生所醫師也可以透過醫療影像的分享，由胸腔專科醫師、精神科醫師等，以雲端遠距離協助判讀診斷X光檢查或眼底攝影等醫療影像。

林惠萍說，衛生所的運動器材會記錄銀髮體適能與運動監測數據等大數據，讓醫師瞭解病患的紀錄，開出運動處方箋。另外，也將以「區塊鏈」的概念及資訊技術，應用於藥物及疫苗等內部行政管理。

林惠萍表示，居家的病患常合併服用多種藥物，居家醫護人員可透過手機照相，立即在線上正確辨認藥物種類，提升用藥安全，也將現場的生理量測紀錄，傳回衛生所診間提供給醫師。

衛生局長陳潤秋說，先由樹林衛生所示範，未來還會納入營養師遠距諮詢及精神科醫師遠距會診。

侯友宜說，透過後端健康維護管理的平台做好連結，將居家照護、衛生所及醫院串聯，可發揮長照居家醫療的精神，建構成健康智慧城市。

他表示，結合國立陽明及交通大學的醫療、生醫、物聯網、大數據、電資光通等跨領域的研發量能，也結合國內長期發展智慧醫療的資訊科技產業，提升醫療服務品質。

衛生所醫師
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

北宜公路49.1公里處坍方清除 現已全線通車

2019-07-25 22:55

北宜公路傳坍方 49.1公里處全線封閉

2019-07-25 19:21

龍洞攀岩教學 豐珠國中女學生克服恐懼

2019-07-25 19:06

汐止機車考照練習場有譜 星光橋週邊有適合地

2019-07-25 19:03

淡水屯山社區割稻趣 學生烈日下田體驗

2019-07-25 19:00

三芝銀髮俱樂部揭牌 長輩包元寶慶祝

2019-07-25 18:56

烏來泰博館「馬告」展 認識原住民香料

2019-07-25 18:56

新北兒藝節8/2登場 加碼大富翁活動、玩遍新北博物館

2019-07-25 16:48

缺乏衛生設計？北市市場處：新市場全面納入GHP考量

2019-07-25 15:44

批發市場發現44隻疑似禽流感雞 消毒淨空8小時

2019-07-25 15:31

林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血

2019-07-25 15:27

清除水溝累積近40年汙泥 市民寫信感謝清潔隊

2019-07-25 15:27

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

樹林保安里老人共餐有成 市府要再成立50處銀髮俱樂部

2019-07-25 14:32

廢棄人孔蓋的第二人生 變身立體美人魚

2019-07-25 14:09

滿意度下滑 柯文哲：回去再檢討一下

2019-07-25 14:06

新北動保處抽獎開跑 讓飼主和最愛寵物情人共餐

2019-07-25 13:41

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

鹽水永成戲院「寶島流行症」 罕見老歌留聲機會樂迷

2019-07-25 12:51

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24

回饋社會 石尚助單車天使圓夢、近距離看化石

2019-07-25 12:24

北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請

2019-07-25 12:17

北市師大商圈擬就地合法 今天討論正反派激辯

2019-07-25 12:17

台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除

2019-07-25 11:29

北市南港公園兒童遊戲場大變身 細節曝光明天開放

2019-07-25 10:57

社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34

好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40

社子島開發 贊成反對兩派舌戰

2019-07-25 00:27

北市遛狗繫狗鍊…缺人力稽查 議員憂法規虛設

2019-07-25 00:18

大稻埕情人節 煙火秀延長到480秒

2019-07-24 23:36

都更辦法上路 新北可代拆釘子戶 北市最快8月實施

2019-07-24 23:28

寶高園區近交流道、捷運站 吸引逾50廠商洽詢

2019-07-24 23:27

北宜直鐵通過集水區 翡管局反對

2019-07-24 23:21

新北表揚宗教團體 103歲捐款助人 任志工30年

2019-07-24 23:20

翡翠水庫專管動土 柯文哲：受不了拖4年

2019-07-24 23:16

新北推商標授權 打造「淡蘭商機」

2019-07-24 22:47

貢寮海祭卡司公布 後天起漁人舞台10強賽

2019-07-24 22:45

新店寶高智慧產業園區 2021年啟用 可創近萬工作

2019-07-24 22:41
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

32年無休 全台最高關原加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top