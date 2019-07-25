淡水屯山社區割稻趣 學生烈日下田體驗

2019-07-25 19:00 觀天下 記者許端驛/淡水報導



淡水屯山社區、淡水區農會、屯山國小主辦的夏日暑期割稻體驗活動，學生頂著烈日三十多度的高溫，進行割稻體驗。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水屯山社區、屯山里辦公室、淡水區農會、屯山國小昨(25)日共同主辦的夏日暑期割稻體驗活動，學生頂著烈日三十多度的高溫，進行割稻體驗，直說當農夫真的很辛苦，地方希望透過實際的體驗，以及在地食材做的點心，讓小朋友學習食農教育。

夏日暑期割稻體驗活動，由屯山社區的謝姓地主主動將自己所種的稻田，提供出來給社區，邀請大家一起來體驗，而紅樹林有線電視更提供讓大人小孩可以休息的帳篷來協助活動。

淡水農會總幹事高忠表示，其實現在許多都市人都很少有下田的經驗，希望籍此能夠讓大小朋友，一起來學習，體驗農夫的辛苦。

屯山里長李永清說，目前屯山里，有六公頃的稻田，以大屯溪水灌溉，生產在地無毒稻米，希望讓大家可以吃在地，而現場許多小朋友，都頂著烈日三十多度的高溫，進行割稻體驗，直說當農夫真的很辛苦，因此也會特別珍惜米食，讓學生學到了一堂寶貴課程。

其實這一片稻田，在今年3月底時，就是由屯山國小的學生，來進行春耕插秧體驗，現在經過將近五個月的時間當初的小小秧苗，現在已經長成結石纍纍的稻穗，對他們來說意義相當重大，現場不只是有屯山志工，所提供的涼水，還有農會志工用在地食材做點心，里長也希望透過實際的體驗，以及在地食材作的點心，讓小朋友學習食農教育。