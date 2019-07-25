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中山大學與陸軍八軍團簽訂策略聯盟 培育國軍跨域人才

2019-07-25 18:03聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學今天與陸軍第八軍團指揮部簽訂策略聯盟，將在43砲指部內設置「行政管理碩士在職專班」，8月開始獨立招收25人，目標提升現役軍人的領導統御、政策分析、溝通及組織管理能力，使國軍具備因應處理問題、危機的管理及決策知識等跨域能力，提升軍中人力素質。

中山大學校長鄭英耀與軍團指揮官劉得金中將代表締約。鄭英耀表示，透過簽訂策略聯盟，建立中山大學與國軍的人才培育和國防智庫平台，校方豐沛的教學和研發能量，將成為國防有力的支持。在營區設置行政管理碩士專班，使國軍進修管道趨於多元、教育體系更為完整。官兵可利用公餘時間在營進修，學習全球政經局勢分析、組織管理、數位跨域專題等公共政策治理相關知能，除可提升國軍本職學能，也有利其軍中發展與未來生涯規劃。

八軍團指揮官劉得金中將表示，中山大學提供國軍寶貴且優質的進修資源，此專班具完備的師資課程、現代化的學習空間及便捷的進修管道，除為部隊培育高素質人才，對於國軍指參現代化整備與軍文合作也具指標性意義。

中山大學社會科學院長張其祿指出，院內教師專業領域多元且分布平均，涵蓋社會科學各面向，包含政治、經濟、社會、教育、法律、國際關係及區域研究等。此次以中國與亞太區域研究所、政治學研究所、經濟學研究所、教育研究所、政治經濟學系及社會學系6個系所師資與教學資源為基礎，成立營區行政管理碩士在職專班，並配合國軍轉型募兵制政策，提供現役軍人進修學習的機會。相關訊息可上網查詢

http://oaa.nsysu.edu.tw/p/406-1003-207714,r867.php?Lang=zh-tw。

中山大學校長鄭英耀（右）與八軍團指揮官劉得金中將（左）代表簽訂策略聯盟，將在43...
中山大學校長鄭英耀（右）與八軍團指揮官劉得金中將（左）代表簽訂策略聯盟，將在43砲指部內設置「行政管理碩士在職專班」。圖／中山大學提供
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