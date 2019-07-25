新北兒藝節8/2登場 加碼大富翁活動、玩遍新北博物館

2019-07-25 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



2019新北市兒童藝術節將在8月2日到11日舉辦，除了在新北市政府一樓設有互動式裝置，還首度將新北市內15個博物館設定成大富翁遊戲景點，讓小朋友不用曬得滿頭汗也能玩得開心。

此次邀請到來自西班牙最佳的街頭演出，6隻高達4公尺的巨型人偶《Big Dancers》、京都觀光協會推薦必看《GEAR齒輪秀》，將帶來繽紛的舞蹈還有精彩的「非口語表演」；超大數位球池《Bubble World》，則是由日本知名互動科技藝術團隊打造，讓小朋友在球池中，以丟擲球的方式，與牆上的怪獸角色互動。

除了各種不同的藝術體驗外，今年的兒藝節也匯集了各種節目及設施，包括廣受歡迎的兒童版歌仔戲風神寶寶兒童劇團；來自香港的《Tapping》風動裝置等。總數超過15場演出、60種節目，將在活動期間讓民眾一飽眼福。

新北市文化局長蔡佳芬表示，今年的兒童藝術節以「未來怪獸島」為主題，在新北市大廳設有互動裝置，像是「魔幻考古沙坑」是以十三行博物館為主題，讓小朋友在玩樂的過程中去認識文化，感覺就像在沙坑裡考古，還有安排豐富的踩街活動與表演。