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台澳交流新頁 北市文化局與伯斯市簽交流備忘錄

2019-07-25 16:24中央社 台北25日電

北市文化局長蔡宗雄今天與澳洲伯斯市政府簽署文化藝術交流合作備忘錄，開啟台澳交流新扉頁，台北市立美術館與伯斯當代藝術館將以獨立策展方式，辦理兩市文化交流展。

台北市於1999年與伯斯市（City of Perth）締結友誼城市。近年來兩市在視覺藝術、表演藝術均有交流，今年適逢兩市締結友誼城市20週年，文化局長蔡宗雄率團出訪，並與伯斯市簽交流備忘錄。

備忘錄內容涵蓋視覺藝術、表演藝術、電影與其他領域。而在伯斯市政府支持下，今年由台北市立美術館與伯斯當代藝術館（PICA, Perth Institute ofContemporary Art）率先以獨立策展方式，辦理兩市文化交流展。

10月18日將由PICA打頭陣，舉辦「見證-台北與伯斯的新藝術展」，邀請伯斯藝術家分享他們的作品與台北經驗，並邀請饒加恩、周育正、羅懿君等台灣藝術家前往伯斯，展現大型投影、雕塑作品、裝置藝術與表演藝術等，並與伯斯當地藝術家交流。

台北市立美術館也將於今年11月中旬至明年3月邀請伯斯藝術家來台，與台北藝術家共同分享他們的雙城經驗。此外，台北國際藝術村與與伯斯鄰城弗里曼特市（Fremantle City）的弗里曼特藝術中心已辦理藝術家駐村交換計畫10年，今年也特別辦理10年成果回顧展。

藝術家北市
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