缺乏衛生設計？北市市場處：新市場全面納入GHP考量

2019-07-25 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市今年多處市場陸續改建或即將完工，但北市議員李伯毅質疑，市場工程缺乏衛生局專業意見，導致沒有GHP（食品良好衛生規範）等衛生標準規劃，並要求市府改善；對此，衛生局與市場處近期檢討後也提出改善方案，例如生食攤與熟食攤相鄰時，必須設置玻璃罩，藉此避免交叉汙染，市場處也計畫補助需要的攤商購買設備。

市府規劃大龍市場、環南市場、南門市場、成功市場及第一果菜批發市場等改建案，盼讓市場整體環境煥然一新；其中環南、南門的攤商預計8、10月搬遷到中繼市場，新的大龍市場則預計年底完工，卻遭李伯毅批評缺乏衛生設計考量。

對此，衛生局參議王明理表示，已針對營運中的中繼市場及平面配置圖，提出改善意見，如進卸貨區旁設置垃圾儲藏室、垃圾清運與進貨車輛同時使用爬坡道、生鮮獸肉或水產攤位鄰近熟食攤位等，都將容易發生交叉汙染，造成食物中毒等問題；而攤商進貨也要能追溯來源，環境則要有良好通風、排水設備等。

市場處公有零售市場科長何相慶表示，考量食安，傳統市場改建案除由專業團隊依建築法等相關法規設計規劃硬體外，現也依衛生局意見納入GHP準則，包含通風、照明等衛生規範，攤位設置也會依營業種類分區分類，盡量讓生熟食隔離，販售生鮮產品的攤位則必須設置冷藏、冷凍展示設備，確保保鮮溫度在冷藏0到7℃、冷凍低於-18℃的標準。