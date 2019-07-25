清除水溝累積近40年汙泥 市民寫信感謝清潔隊

2019-07-25 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



因應汛期來臨，台中市府環保局清潔隊每年皆加強側溝清疏，降低道路積水。一名市民日前看到清潔隊揮汗工作，將巷弄水溝累積近40年的汙泥清除乾淨，改善長久以來的淹水情形，特別寫信給市長盧秀燕，對北區清潔隊表達感謝。

環保局指出，日前有一名居住於北區健行里的民眾，透過盧市長臉書，寫一封信向北區清潔隊員表達感謝。寫信民眾指出，清潔隊員趴在滿是汙泥的地上，辛苦挖出水泥石塊與汙泥，辛苦揮汗工作，令他十分感動，水溝淤泥清除後，不需擔心淹水，蚊蟲也少了很多，解決他長久以來的困擾。

環保局表示，側溝清疏是清潔隊員日常工作之一，除受理民眾申請外，因應梅雨及颱風季來臨，各區清潔隊已列管全市易堵塞積水路段505處，持續加強巡檢及清理，避免落葉或異物阻塞側溝，確保水溝暢通。由於清潔隊員需在大太陽底下工作，相當辛苦，市民短短的文字不僅肯定清潔隊員，也大大激勵基層公務體系。