樹林保安里老人共餐有成 市府要再成立50處銀髮俱樂部

2019-07-25 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市樹林區保安里長詹勳坤今年5月開辦老人共餐，每月繳50元能吃2餐，每餐5菜1湯，偶爾有應時水果，共餐前還有動健康和按摩，目前參與共餐長者近百人。市長侯友宜抽空去幫忙打菜、共餐，開玩笑問詹「有魚有肉擱有菜，我可不可以來搭伙？」

市府社會局長張錦麗說，新北老年人口突破55萬大關，目前全市有942處老人共餐點、499處銀髮俱樂部和293個社區照顧關懷據點，市長侯友宜要求8月底前要再成立50處銀髮俱樂部，搭配銀髮大學、公共托老和動健康等，讓長者在地就養、健康樂活。

詹勳坤連任5屆里長，他妻子陳美玉曾任3屆市民代表，夫妻成立銀髮俱樂部，開辦老人共餐，召集15位娘子軍擔任志工，由里民楊月瑛出任班長。

詹勳坤說，2餐中有1餐由全球傳動公司贊助，才能利用僅僅50元費用給長者兼具營養、健康和美味的餐點，長者們並不認為免費最好，反而覺得繳錢吃得更自在，也才能永續辦下去。