鹽水永成戲院「寶島流行症」 罕見老歌留聲機會樂迷

2019-07-25 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



老歌新趣； 台南市政府文化局將辦理「寶島流行症」系列活動，文化局今在鹽水永成戲院舉行記者會，除展現古早留聲機，還播放民國初年蟲膠曲盤「望春風」、雨夜花」等懷舊台語老歌，後續將辦理2場講座及3場演唱會，邀請歌手陳明章、謝銘祐到場演唱。

記者會上邀請曲盤聽講文化工作室負責人黃士豪安排蟲膠曲盤現場播放「望春風」、雨夜花」等懷舊台語老歌，還將老舊留聲機手動轉動「熱機」，眾人期待下瞬間發出清脆的「雨夜花～雨夜花～...」等歌聲，台下許多80多歲阿公、阿嬤們開心清唱彷彿又回到年少時光。同時也邀請牧歌音樂工作室安排老歌翻唱示範演出，眾人聽得忍不住輕打拍子回應。

文化局民治中心中心管理科長楊馥菱說，這次在鹽水永成戲院辦理「寶島流行症」系列活動，27日下午2點舉辦「流行病原體」蟲膠曲盤講座-台灣流行音樂的根源，8月17日下午2點「奢侈病」蟲膠曲盤講座-聽流行音樂如何奢華，都邀請黃士豪到場分享。