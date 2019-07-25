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回饋社會 石尚助單車天使圓夢、近距離看化石

2019-07-25 12:24聯合報 記者江婉儀╱即時報導

「台灣單車天使神州圓夢」公益活動已連續舉辦6年，為響應單車天使以體育公益的理念，來幫助家扶中心及偏鄉地區青少年，石尚企業公司從2017年開始，都邀請單車天使的學生及志工團到「石尚自然史博物館」進行參觀，除了透過騎行鍛鍊健康的身體外，也能認識地球生物的演進史以及近距離接觸非常稀有的恐龍化石

石尚自然史博物館珍藏的恐龍木乃伊化石「巨原櫛龍」，全長約有12米，還擁有70%以上的皮膚化石，身上還有被奔龍咬傷而卡在皮膚上的牙齒，除了恐龍化石，館內還有許多哺乳類、魚類、鳥類等各種化石，在導覽人員的解說下，學生也更加了解化石的成形與背後歷史。

中華單車天使協會會長楊民忠表示，過去在育幼院擔任志工時，發現這些孩子因為家庭不完整，所以比較沒信心，為了讓他們比較有信心，開始帶他們騎腳踏車，楊民忠發現，這些孩子會因為想工作賺錢而放棄讀書的機會，他覺得很可惜，希望用體育公義的方式，幫助孩子成長也讓他們喜歡教育學習。

今年升國三的全晨裕說，原本以為裡面的化石是假的，但聽完導覽才知道原來都是真的，還有去化石清修室看修復化石的過程，覺得很有趣；也是國三生的石家榮表示，騎車的過程很好玩，曾經因為沒自信想要放棄，但還是靠著意志力不放棄騎車。

石尚董事長王盟仁表示，偏鄉小孩因為騎單車更有信心，也開拓自己的視野，自己希望可以盡到一份力量，透過民間基金會讓他們得到幫助，也是發揮企業精神、將資源回饋社會。

館內除了有恐龍化石，還有許多哺乳類、魚類、鳥類等各種化石，在導覽人員的解說下，學...
館內除了有恐龍化石，還有許多哺乳類、魚類、鳥類等各種化石，在導覽人員的解說下，學生也更加了解化石的成形與背後歷史。記者江婉儀／攝影
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館內除了有恐龍化石，還有許多哺乳類、魚類、鳥類等各種化石，在導覽人員的解說下，學...
館內除了有恐龍化石，還有許多哺乳類、魚類、鳥類等各種化石，在導覽人員的解說下，學生也更加了解化石的成形與背後歷史。記者江婉儀／攝影
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化石單車恐龍
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