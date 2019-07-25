金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區地處肥沃的大屯火山地質土壤及引用來自陽明山水源灌溉，種出來的甘藷表皮光滑、質地細膩口感鬆軟，是新北健康三寶甘藷的主要產區，7、8月是主要產季，區長陳國欽表示，今年收成豐收，口感佳、甜度夠，歡迎民眾來金山烤地瓜、吃地瓜。

陳國欽說，金山區的甘藷產季將於8月初開始，昨天他到汪汪地瓜園試挖，他說，今年的生長情況不錯，每顆甘藷在農民朋友的細心呵護下長得都相當飽滿，相信接下來的產季必定是大大豐收。

陳國欽表示，新北市政府農業局及金山公所將攜手在8月陸續推出「金山甘藷節」系列活動，詳細資訊將於近期內公布，請民眾查詢金山區公所臉書專頁，歡迎民眾到各地瓜園安排一場樂活的田園「藷」假之旅，焢窯體驗。

位在金山區六股林口74號的汪汪地瓜園農友賴家華說，今年天氣比較慢熱，結球率不錯，目前都有水準以上，金山地瓜品質穩定，每年落差不大。金山地瓜吃起來不會水水的，甜度夠，吃起來鬆鬆的，口感不錯。可以做成蛋糕、薯片等各種產品，還可現場來體驗焢土窯的樂趣，夏日來金山最適合來挖地瓜。

金山區公所表示，金山台農66號有機紅心蕃薯，品質佳、營養份高、除可蒸、煮、 烤、炸之外更可做出各式各樣美味的點心，是富含胡蘿蔔素、 纖維質的健康食品，金山出產的紅心蕃薯比較甜、比較綿、黃心蕃薯比較Q，纖維比較多。金山蕃薯因海口多風，澱粉含量高、鬆度也夠，約每年夏末秋初大約是7至8月採收。目前金栽培面積近百公頃，主要品種以台農57、66號春作為主。