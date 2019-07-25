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北市師大商圈擬就地合法 今天討論正反派激辯

2019-07-25 12:17聯合報 記者張世杰╱即時報導

師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈，擔憂衝擊生活品質、影響都更機會；全案今天上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論，正、反派紛紛表達立場，並質疑市府任由地方對立，由於民眾登記發言超過2小時，專案小組遲遲無法進入實質討論。

台北市都發局表示，目前正在進行大安區通盤檢討，由於之前民眾陳情，盼解決師大商圈的既存問題，北市府才一併提出解套方案，雖然民眾贊成放寬使用，但多數民眾仍表達反對意見，尚無法獲得共識，建議地區居民取得共識，再提請大會討論。

師大商圈周邊多為「第三種住宅區」，依規定商家須臨6公尺巷道、餐飲業須臨8公尺以上道路，不過，商圈巷弄多為6公尺以下，成了違規使用；北市府提解套方案，在指定範圍內8公尺以下、5公尺以上街道，店家獲街廓內50％住戶同意書，即可申請就地合法。

北市府於今年6月舉行公聽會，現場砲聲隆隆，全案今天上午進入都委會專案小組討論，近百餘位民眾到場旁聽，且踴躍登記發言，反對鬆綁的民眾認為，若師大商圈放寬使用，恐影響當地的安寧及產權，造成生活品質低落，批北市府別「官逼民反」。

贊成市府方案的民眾直言，因為不合時宜的法令，讓師大商圈背負沈重包袱，讓明星商圈逐漸蕭條沒落，若透過有效管理，其實可以創造住戶、商家雙贏；不過，當有民眾主張放寬，反對方不時於旁聽席舉牌「退回」，現場的對立味濃厚。

根據北市府資料，台北市都發局提出「就地合法」解套方案之後，大安區內的陳情戶數約816戶，其中，支持216戶、反對600戶，比例各約26%及74%。

師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈...
師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈，全案今天上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論。記者張世杰／攝影
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師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈...
師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈，全案今天上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論。記者張世杰／攝影
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師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈...
師大商圈存在不少違規商家，台北市都發局提出「就地合法」解套方案，引發許多居民反彈，全案今天上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論。記者張世杰／攝影
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