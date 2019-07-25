北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請

2019-07-25 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局去年試辦行動不便獨居老人收垃圾貼心服務，透過社會局提供的名冊加上聯繫里長一同拜訪獨老調查意願，約有60、70人受惠；環保局今年持續擴大辦理，服務到的獨老已增為120人。環保局表示，若有符合「獨居」且「行動不便」及「65歲以上」條件長者，有需要清潔隊收垃圾服務，可告知12區清潔隊或透過市民熱線1999聯繫。

台灣邁入高齡化社會，環保局長劉銘龍前年赴日本考察，發現東京針對獨居老人有提供到府收運垃圾服務，因此決定在台北試辦，去年2月先從中正、萬華及文山區開始，並在7月擴大到全市。

環保局環境清潔管理科長黃寛助表示，社會局1年多來共提供322名行動不便獨居老人名單，清潔隊透過社工、里長協助拜訪獨老調查需求並約定收垃圾時間，每周主動到府提供「客製化」收運垃圾服務。

黃寛助說，獨老名單陸續調查後發現，部分獨老希望自行倒垃圾，或有住附近的鄰居、家人會定期協助倒垃圾而婉拒這項服務，因此到府收圾垃服務共120人使用，其中中正區19人最多，其次是文山區17人、大安區13人，信義、南港、萬華區則都有11人。