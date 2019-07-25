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北市南港公園兒童遊戲場大變身 細節曝光明天開放

2019-07-25 10:57聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市南港公園內出現一座挑戰性非常高的遊戲場，台北市公園處表示，原本公園內分開的2區兒童遊戲場將合而為一，翻轉改造成為孩子們躍躍一試的冒險森林，預計明天（7月26日）完工開放，歡迎家長們帶著小朋友前來體驗。

為了貼近在地居民與孩子們想法，公園處在規劃這座兒童遊戲場的階段時，舉辦「挖掘記憶石頭」小小守護精靈彩繪工作坊，邀請小朋友們發揮想像力，將對遊戲場的想法彩繪在石頭上，更於活動結束後，將彩繪石頭散落於遊戲場的角落，象徵孩子參與守護遊戲場的歷程。

台北市公園處指出，翻轉後的南港公園兒童遊戲場，配合自然環境、地形景觀，加入孩童的創意想像，並融合飛鳥、松鼠、甲蟲及地鼠等多元意象，搭配適齡的遊戲空間，令人耳目一新，並設計木棧緩坡道，讓孩子遊戲時可以從制高點享受整個森林環境的歡樂氛圍。

遊戲場內分為五大區，結合彈跳、創意、攀爬、速度感以及連續性等機能，滿足孩子們遊戲的需求，遊戲場旁的休息座椅，讓他們在玩累的時候，休憩充電一下，再繼續探索新世界。

台北市公園處表示，南港公園位於東新路上，民眾可以搭乘公車257、32至「南港公園」站下車，或搭乘捷運板南線至「後山埤」下車站，步行約10分鐘即達；若自行開車前往，附近也有南港公園平面停車場（台北市南港區東新街170號）。

台北市南港公園內將出現一座挑戰性高的遊戲場，成為孩子們躍躍一試的冒險森林。圖／台...
台北市南港公園內將出現一座挑戰性高的遊戲場，成為孩子們躍躍一試的冒險森林。圖／台北市公園處提供
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台北市南港公園內將出現一座挑戰性高的遊戲場，成為孩子們躍躍一試的冒險森林。圖／台...
台北市南港公園內將出現一座挑戰性高的遊戲場，成為孩子們躍躍一試的冒險森林。圖／台北市公園處提供
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台北市南港公園內將出現一座挑戰性高的遊戲場，成為孩子們躍躍一試的冒險森林。圖／台...
台北市南港公園內將出現一座挑戰性高的遊戲場，成為孩子們躍躍一試的冒險森林。圖／台北市公園處提供
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