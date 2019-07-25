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社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒，違反「身心障礙者權益保障法」，社會局強調，因需求量相當大，古亭工坊小作所的進駐是勢在必行；北市20家小作所服務對象共393人，卻有325人排隊，一位難求。如將在家照顧的身心障礙青年都列入計算，全市隱形需求更多達2.8萬人。

北市招收心智障礙學生的文山特教學校、啟智學校，每年畢業返家照顧者幾乎都超過三分之一，校長謝榮懋表示，「養護機構、小作所，都是很大的缺口」。106學年度共有154位特教生畢業，其中17人就業、2人升學，僅有29位到小作所服務，超過半數的孩子是在機構或居家教養。

「我們去上班囉！」35歲的力瑋在夢想工坊小作所已經7年了，每天都很開心的去「上班」。事實上，小作所主要是幫助身心障礙青年培育就業潛能和認知，單調枯燥的黏貼貼紙、圖卡分類、戳洞作業，都是提供心智障礙者訓練的一環。每周也會安便走進社區，到車站、圖書館、運動中心學習生活經驗。

力瑋也是第一批參與小作所計劃的身心障礙者，這7年來，情緒控管和生活技能進步很多。力瑋媽媽提到，小作所成立之前，她得帶著力瑋一塊去上班，不能好好照顧力瑋，也不能專心工作，相當辛苦。

「學校都還沒畢業，我就開始瘋狂尋找，因為這種點（小作所）不好找，我們的孩子狀況很糟，要去到能賺錢養活自己的庇護工場機會不大⋯⋯小作所名額又不多，一進來就定在那邊，一個蘿蔔一個坑，很不好找，煩惱了很久，」凱鈞媽媽說。

22歲的凱鈞，原是重度自閉症，3年來每日從到台北工坊小作所接受訓練、常與社會接觸，變得比較願意開口說話，母子對話也從3選1的選擇題，慢慢進步到偶爾可以回答填充題。

凱鈞媽媽指出，希望孩子多些社會接觸，「就像老人退休在家會退化更快，他們從學校畢業如果不進入機構，身心障礙症狀也只會更嚴重」。

「我們去上班囉！」35歲的力瑋（右）在夢想工坊小作所已經7年了，每天都很開心的去...
「我們去上班囉！」35歲的力瑋（右）在夢想工坊小作所已經7年了，每天都很開心的去「上班」。記者魏莨伊／攝影
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古亭工坊小作所的進駐是「勢在必行」，因需求量相當大。記者魏莨伊／攝影
古亭工坊小作所的進駐是「勢在必行」，因需求量相當大。記者魏莨伊／攝影
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小作所主要是幫助身心障礙青年培育就業潛能和認知，單調枯燥的黏貼貼紙、圖卡分類、戳...
小作所主要是幫助身心障礙青年培育就業潛能和認知，單調枯燥的黏貼貼紙、圖卡分類、戳洞作業，都是提供心智障礙者訓練的一環。記者魏莨伊／攝影
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單調枯燥的黏貼貼紙、圖卡分類、戳洞作業，都是提供心智障礙者訓練的一環。記者魏莨伊...
單調枯燥的黏貼貼紙、圖卡分類、戳洞作業，都是提供心智障礙者訓練的一環。記者魏莨伊／攝影
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