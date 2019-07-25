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好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

裝置藝術再進化！新北市大都會公園的「辰光橋」兩側，不但有婚紗廣場及幸運草地景溜滑梯，新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚，讓整個河濱增添浪漫色彩。

新北市府近幾年施工汰換人孔蓋，但舊的人孔蓋沒有成為廢棄物，為延續舊人孔蓋價值，甚至提升到藝術層面，高管處發想將人孔蓋重新組合，在高灘地上重生為巨大美人魚。

高管處在裝置藝術上，以河流、自然生物及人類三方的結合，發想出美人魚角色，利用舊人孔蓋組成美人魚的魚尾造型，身體的部分用馬賽克方式呈現，並塗上柔美色彩，呼應河濱周遭浪漫的元素與水漾公園愛情相關的主題園區。

大都會公園內含數個公園及棒球場，其中，水漾公園內因設有充滿浪漫氣氛的裝置藝術，包含有許多愛點愛情步道、兩個婚戒的告白廣場以及幸福鈴鐺，受到不少民眾的喜愛。

高管處營運企劃科長廖英琦表示，水漾公園當中的愛情步道及幸福鈴鐺，都是許多情侶來到水漾公園必玩的裝置，因此才以浪漫愛情概念，用人孔蓋打造美人魚造型。

事實上，大都會公園並非第一個使用廢棄人孔蓋來做裝置藝術，高管處也曾在新店區陽光公園也利用舊的人孔蓋組成「進擊的鍋牛」，並設置在斜坡上，遠看就像是隻巨大蝸牛往上爬。

廖英琦表示，由於新北有大量的廢棄人孔蓋，因此發想裝置藝術的做法來重複利用，目前新北只有陽光公園及大都會公園有人孔蓋組成的裝置藝術，由於受限於人孔蓋圓形的形狀，能排列出的造型很有限，目前還在研議下一個採用人孔蓋裝置藝術的公園及造型。

新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚。圖／新北市高管...
新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚。圖／新北市高管處提供
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新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚。圖／新北市高管...
新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚。圖／新北市高管處提供
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裝置藝術愛情
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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