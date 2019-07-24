翡翠水庫專管動土 柯文哲：受不了拖4年

2019-07-24 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



翡翠水庫昨舉行原水管動土典禮，台北市長柯文哲（前左）與行政院秘書長李孟諺（前右）出席。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

2015年蘇迪勒、杜鵑颱風造成大台北地區南勢溪原水濁度飆升，「黃水事件」造成雙北大停水，台北自來水事業處因而規畫「翡翠水庫取水專管計畫」，可直接取用翡翠水庫乾淨原水，確保大台北地區600萬人用水品質，預計2023年6月完工；不過，台北市柯文哲昨出席動土典禮，忍不住嫌專管工程拖4年才動工，讓他「有點受不了」。

翡翠專管工程經費20億元，原水管從翡翠水庫下游的北勢溪設置引水堰及取水口，取水後銜接粗坑頭等水路後，引接到直潭淨水場。

柯文哲說，專管工程是因應4年前颱風黃水問題才規畫，包含調查原因，決定解方、編列預算，還要搞環評1年，「搞1年我也有點受不了，搞到事情發生4年後才開工。」

翡翠水庫。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

北水處長陳錦祥表示，近年來暴雨、颱風等極端氣候，南勢溪原水濁度高峰及維持時間都較以前高，其中原水濁度超過100NTU、1千NTU的天數也逐年增加，若原水濁度超過6千NTU會減壓供水，超過1.2萬則停水。

陳錦祥說，翡翠專管完成後，如遇颱風或暴雨時，將能避開南勢溪高濁度的「黃水」，確保大台北地區供水穩定及安全，不用因南勢溪濁度上升實施減壓供水及停水影響民生。

翡翠專管因全段為穿越山脈的隧道工程，加上水源區鄰近翡翠水庫，不可使用鑽炸方式，工程難度高，先前曾流標過，直到北水處修正招標條件，包含延長施工工期、提高保險費率後，標案才順利在今年4月決標。