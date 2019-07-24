監視系統更新補強 汐止國中安全零死角

2019-07-24 18:31 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止國中最近就增加了20具的數位監視器，裝在一些安全死角，市議員廖先翔也前往關心，希望讓汐止國中安全零死角。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 學校社區化，校園除了上課期間也開放給民眾使用，不過，進出的人一多，安全把關很重要，汐止國中最近就增加了20具的數位監視器，裝在一些安全死角，今(24)日上午市議員廖先翔也前往關心汰換更新的進度，希望讓汐止國中安全零死角。

市議員廖先翔表示，學校社區化一直以來都是新北市政府在推的一個政策，除了上學的時段，校園空間可以多多讓民眾多加使用，那在開放的同時，家長們也很關心治安問題，所以，之前學校也有提出計劃將學校一些重要的區域，將監視器汰舊換新，因為，過去有些是類比的，就算拍到畫面，那其實都不是很清楚，所以，也協助增購了大概二十具的監視器裝在比較重要的地方，至於舊的則移到次要的區域去。

汐止國中代理校長紀淑真指出，很感謝廖議員的補助，讓校內的監視系統更完善，汐止國中家長會長吳晨穎也感謝廖議員協助將監視器更新，讓學生上課更安全。

紀淑真說，除了監視器之外，也感謝廖議員協助更新輔導室諮商室的沙發，因為，國中時期的孩子處於情緒比較不穩定，有些心事可能要跟輔導老師傾吐，那我們佈置一個舒適安全的環境，孩子比較容易有安心放心的心情去傾吐心聲。

廖先翔表示，過去讀書的時候對輔導室的印象都是比較嚴肅的地方，所以，以前我在當學生的時候都是比較不敢親近的，那這次學校有提出計劃，希望輔導室讓學生進來時，能夠放輕鬆，更放心的跟老師談吐心事，所以，這次也協助爭取經費，將沙發更新，那今天來看確實是跟我學生時代的輔導室很不一樣，希望學生跟老師都能好好利用這個空間，解決學生心理上面的問題。