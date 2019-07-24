汐止調解會是海砂屋 預計八月搬遷公所

2019-07-24 18:27 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止調解委員會經過鑑定是海砂屋，要搬遷到公所，目前已經在內部隔間裝潢，預計八九月正式進駐。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 座落在汐止公園的汐止調解委員會，在經過鑑定後是海砂屋，依規定必須在今年底將建築物淨空，所以，汐止區公所也打算將調解會搬遷到公所，找了一樓會議室及司法據點空間，目前已經在內部隔間裝潢，預計八九月正式進駐。

汐止區長陳健民表示，調解會建築物鑑定為海砂屋，依規定必須在108年底必須把整個建築物淨空，今年我們就著手規劃搬遷的事宜，預定將調解會搬到公所一樓提供調解業務的服務。目前將一樓一間會議室調整為調解的空間，那如果有遇到調解案子比較多人的時候，會利用公所比較大的會議室使用。

汐止調解會主席王安成指出，這棟大樓在106年有鑑定是海砂屋，也要求在今年搬遷，只是移到公所臨時的調解空間，比現在的地方少了一大半，尤其汐止人口民國80年只有9萬多，現在已經超過20萬人，人多事情就多，調解業務量一直在成長。

王安成說，公所調解空間只有30坪左右，只有現在100多坪的1/3，而30坪還要再隔成四間，調解室真的很小，以一個調解案件，委員再加上兩造雙方、還有保險公司的人，平均至少都有八個人左右，有時候案子複雜，二、三十個人也有，所以，現有空間真的太小，希望能夠再找適合的地點做為汐止區調解委員會。能在原地重建是最好的，早日把調解的家找回來。