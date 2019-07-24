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新店鬧區加油站倒閉？中油澄清：原地改建中

2019-07-24 17:42聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

位於新店主要幹道北新路段的加油站近日悄悄拆除，對此，台灣中油表示，加油站改建中，...
位於新店主要幹道北新路段的加油站近日悄悄拆除，對此，台灣中油表示，加油站改建中，明年4月將繼續服務民眾。圖／報系資料照
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新北市新店區北新路一段上、馬公友誼公園旁的「台灣中油新店北新路站」，是周邊居民、上下班民眾加油的重要據點，但近期加油站卻圍起工程圍籬，站體也遭拆除，若要加油得多花7到10分鐘繞到寶橋路、中正路或安康路一段上的加油站，民眾議論紛紛、抱怨不便。對此，台灣中油表示，加油站改建中，最快明年4月完工後，將會繼續服務民眾。

新店北新路一段是周邊中興路一段、中華路、檳榔路、光明街、大新街、新生街一帶居民生活圈範圍，過去聚集公所、戶所等多個行政機關，加上有捷運站，雖目前因新店行政園區都更案，部分機關暫時搬遷，但周邊仍商家林立，未來都更案完工、機關重新進駐後，勢必更加熱鬧，因此商圈內唯一的中油加油站封閉，也引發熱議。

當地居民表示，「台灣中油新店北新路站」位在鬧區，又是北新路一段上唯一的加油站，很多人逛街、洽公都可順便加油，若不再營業，要加油得多花7到10分鐘車程，到比較遠的寶橋路、中正路或安康路一段，很不方便

對此，台灣中油表示，目前北新路一段上的加油站正在改建當中，預計最快明年4月完工，之後會重新營業，請民眾不用擔心，在改建期間，請民眾先就近到其他加油站。

加油站中油
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