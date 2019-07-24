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涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

板橋區忠孝國中上周進行校舍改建及地下停車場工程，卻在地下10公尺深挖出2棵巨木古...
板橋區忠孝國中上周進行校舍改建及地下停車場工程，卻在地下10公尺深挖出2棵巨木古樹，目前用帆布覆蓋暫置在工地，並由校方24小時派員看管。圖／新北市議員何博文提供
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新北市板橋區忠孝國中上周進行校舍改建及地下停車場工程，卻在地下10公尺深挖出2棵巨木古樹，目前用帆布覆蓋暫置在工地，並由校方24小時派員看管。忠孝國中校長洪慶源認為，巨木具教育意義，希望市府相關單位能協助保留；文化局表示，為確認是否有涉史前人類文化遺留，已邀請考古遺址審議委員26日前往現勘。

洪慶源表示，上周五施工即將進入尾聲，工人在地下10公尺處挖出2塊已碳化的樹根及樹身，平躺在施工平台下，其中一塊長度約10公尺、樹徑1.6公尺，過程中因太長，先將其截半；另一塊長4.7公尺、樹徑90公分，目前已先用機具吊起，暫置在工地，以不影響施工進度為主。

洪慶源說，巨木出土後，他有查詢學校在1905年地圖，不過當時已是草地，並沒有森林，因此研判年代更久遠，既然出土了，希望可以保存樹木作為教育用途，但礙於學校人力及財力等因素，實在無力維護，目前24小時有專人來看管，希望相關單位能研究處置方式。

農業局林務科長黃嘉文表示，經鑑定後，忠孝國中出土的樹種為黃肉楠，因非林務局公告的12種珍貴樹種之一，不須依森林法交由林業主管機關集中保管處理，可由管理單位或所有權人自行處置，不過後續會由施工單位新建工程處找相關單位研議處理方式，農業局也會配合必要的協助。

不過，新北市議員何博文卻痛批市府態度消極，他說，這2棵巨木古樹深埋地底時間恐達千年以上，特別是在學校改建過程中發現，是最好的活教材，但農業局卻說採樣非珍貴樹種，將逕行銷毀，活的樹是否珍貴樹種很重要，埋在地下上百、上千年的老樹，年份、地質、歷史意義考究才是重要，但文化局至今悶不吭聲裝死，教育局也沒有進一步協助校方。

對此，文化局表示，該古木樹根屬文化資產保存法之自然紀念物，由農業局權管，然為確認是否有涉史前人類文化遺留，文化局已主動積極邀請考古遺址審議委員，目前訂於本月26日下午前往現勘。

市議員何博文日前也到現場查察巨木，認為新北市政府相關單位應該要有所作為。圖／新北...
市議員何博文日前也到現場查察巨木，認為新北市政府相關單位應該要有所作為。圖／新北市議員何博文提供
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