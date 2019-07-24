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大稻埕8分鐘煙火秀 當天交管「應避忠孝橋」

2019-07-24 16:42聯合報 記者郭頤╱即時報導

「2019大稻埕情人節」煙火秀長達8分鐘，10組藝人輪番獻唱，邀「萬人一起唱情歌...
「2019大稻埕情人節」煙火秀長達8分鐘，10組藝人輪番獻唱，邀「萬人一起唱情歌」。記者郭頤／攝影
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台北市每年的七夕盛會大稻埕煙火秀即將登場，今年於8月3日至4日在延平河濱公園舉辦，交通警察大隊表示，屆時將實施周邊交管，建議遊客提前改走替代道路，或搭乘大眾運輸系統，避免塞車影響行程。

交通警察大隊建議，8月3日晚上7點到9點需經聯外橋樑者應避開行駛忠孝橋，可改走中興橋或台北橋，因為此時段位於煙火秀前後，需穿越南北向道路則可以中山南北路和承德路代替。

交通警察大隊表示，8月3日晚上6點到11點，活動現場周圍將實施交管，範圍包括延平北路、長安西路、忠孝西路以北和環河北路（含）以東等主要幹道，而市民大道往西車流則禁止下環河北路匝道。

另外，大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站（3號出口）等四處微笑單車Youbike站，將於下午五點到11點暫停營運。交通警察大隊表示，搭乘捷運的遊客可從北門站經鄭州路抵達淡3號水門，民眾也可事先查詢公車路線，多多使用大眾運輸工具進散場。

台北市觀傳局下午舉行記者會，這次大稻埕煙火秀主題為「2019大稻埕情人節」、「萬人一起唱情歌」，觀傳局表示，有別於去年的水幕煙火，今年煙火秀不僅長達480秒，更結合多首情歌，有王菲的「我願意」和蕭敬騰「新不了情」等經典情歌副歌串接。

為期2天的「2019大稻埕情人節」下午都會有藝人獻唱，包含茄子蛋、美秀集團、黃品源和潘越雲等10組藝人助陣，此外觀傳局表示，他們邀請霞海城隍廟駐守，規劃文創市集、懷舊攤位和各種活動，並架設浪漫花牆，讓人人都能成為網美拍照、打卡，也讓情侶留下浪漫回憶。

觀傳局局長劉奕霆說，如柯市長所講，要有在地化才有國際化，此次活動結合相關旅遊行程，鼓勵民眾參加活動前，可以到大稻埕街區走走看看，再到延平河濱公園一起聽情歌、看煙火。

大稻埕警察煙火秀
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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