新北2019宗教團體表揚 百歲人瑞服務地方30載

2019-07-24 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為肯定宗教團體為社會的付出貢獻，新北市府今舉行「2019績優宗教團體表揚大會」，新北市長侯友宜頒發獎牌，感謝220個績優宗教團體長期熱心公益慈善事業，其中還包括百歲人瑞及來自非洲剛果，前年才取得台灣身分證的神父高福南，並期許社會大眾透過新北「好日子愛心大平台」幫助弱勢，讓大家一起過好日子。

侯友宜指出，近年來，新北許多宗教團體在公益活動、社會教化投入滿滿的愛心，不僅對需要幫助的邊緣青少年伸出援手，指引他們走向正途；許多即將破碎的家庭，也因宗教團體心靈輔助，讓生活回到常軌。

侯友宜表示，感謝宗教團體得善行義舉，為社會帶來祥和教化，他也提到，市府成立「好日子愛心大平台」，讓更多人透過網路平台，快速了解需要被幫助的對象，希望大家多利用「好日子愛心大平台」向社會弱勢伸出援手，讓愛心繼續傳遞與增長。

今日表揚大會包括「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」共3大類獎項，其中「公益慈善」獎項今年有54家宗教團體獲獎，捐款總金額高達2億3600多萬元，其中，板橋慈惠宮捐款高達2000多萬元。

而土城震安宮、板橋北極宮、三重先嗇宮及石門金剛宮，捐贈市府警消、義消的設備及修繕，提升救災能量，另外，三重鎮安宮、三芝智成忠義宮、智成堂等還提供醫師駐點問診服務，守護地方居民健康。

「社會教化」類獎項共有60家宗教團體獲獎，為地方居民提供共餐、社區照顧關懷據點、夏冬令營或藝文表演課程，許多宗教團體也響應環保、節能減碳，協助推廣市府政策，服務面向擴及社會教育、文化建設等層面，將對社會、國家的關懷化為具體行動。

個人奉獻獎部分，特別表彰在宗教界服務20年以上，對宗教發展耕耘付出的宗教前輩，總共有81人獲獎。侯友宜更走到台下，親自頒獎給今年最年長受獎者、103歲人瑞的永和保福宮管理委員林進財老先生，感謝他積極參與保福宮重建各項事務，其家族更長期服務地方達30年之久，為地方表率。

另外，獲得個人奉獻獎的高福南神父服務於永和聖母升天堂，來台無私奉獻近30年，前年取得台灣身分證，他用流利的國、台語傳教，更深入偏遠原住民部落，積極關懷弱勢家庭、青少年就學問題，為貧窮孩子募得就學經費，他說要永遠站在第一線，傳遞「愛無國界」的溫暖。