親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

2019拿坡里世大運 新北選手獲1金7銀2銅

2019-07-24 15:47聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北網球好手李亞軒獲世大運網球雙打銀牌。圖／新北市府體育處提供
新北網球好手李亞軒獲世大運網球雙打銀牌。圖／新北市府體育處提供
分享
2019年拿坡里世界大學運動會7月14日落幕，台灣代表獲9金13銀10銅，創下境外參賽最佳成績，其中新北市8名選手獲1金7銀2銅，在跆拳道、射擊、網球及射箭項目都有表現，市長侯友宜今頒發獎金肯定選手表現，並期勉今年10月全國運動會、2020年東京奧運再創佳績。

市府依「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」頒發獎助金，選手可於比賽結束後第4個月起申請訓練補助金，新北市也啟動媒合選手到國民運動中心訓練，提供更多協助。

李亞軒20歲時首次參加2015年光州世大運拿下網球雙打銀牌，當時被譽為網壇明日之星，4年來持續努力，2017年台北世大運、2019年拿坡里世大運都拿下雙打銀牌，弟弟李冠毅也在網壇努力。她說，一路走來最感謝他叔叔兼教練李春秋。

陳宥庒、莊貫渝今年奪下跆拳道女子對打團體金牌，陳宥庒2017年就獲全國運跆拳道女子對打57公斤級金牌，今年世大運獲銀牌；莊貫渝於2017年全國運跆拳道女子對打67公斤級獲第5名，如今更上層樓奪得世大運銅牌，並合作踢出金牌。

2017年台北世大廣告「回家比賽篇」女主角陳以瑄擁有甜美外型和堅強實力，有「回家女神」之稱，2017年時和姐姐陳湘婷搭檔，在跆拳道品勢獲銀牌，她改和隊史最年輕的跆拳道品勢好手李婕瑜奪下女子團體銀牌。

跆拳道品勢於2015年光州世大運列入競賽項目，中華代表隊連3屆繳出亮眼成績，李晟綱都在其中，2015年首度參賽拿下混雙銅牌，2017年把混雙金牌留在台灣，今年是最後一次參加世大運，個人賽雖失利，但團體賽拿下銀牌。

世大運跆拳
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05

大稻埕8分鐘煙火秀 當天交管「應避忠孝橋」

2019-07-24 16:42

新北2019宗教團體表揚 百歲人瑞服務地方30載

2019-07-24 16:36

新北市類家庭安置奏效 弱勢孩子逐漸有好的改變

2019-07-24 15:31

穿越時空體驗十三行文化 新北考古公園獲卓越建設獎

2019-07-24 15:29

公共安全刻不容緩 新北市發布實施代拆辦法

2019-07-24 15:29

新北公布海祭表演樂團卡司 本月底漁人舞台初賽先登場

2019-07-24 15:16

北投割稻趣27日登場 割稻賽、稻草人還有DIY

2019-07-24 14:35

新北考古公園 穿越千年十三行

2019-07-24 13:44

翡翠專管動工預計2023年完工 雙北用水不怕濁

2019-07-24 13:43

新北樂活農園570格農地 85格遭汙染

2019-07-24 13:38

父親節野餐園遊會 大佳河濱公園8月3日首升熱氣球

2019-07-24 13:37

新北龜吼市集改善工程 獲國家卓越建設獎

2019-07-24 13:31

三邀大綠政策對話無回應 時力新北一選區將自提人選

2019-07-24 12:49

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

新北觀旅推觀光合作新策略 商標授權推動和民間合作

2019-07-24 11:37

翡翠水庫原水管施工 柯文哲盼有效改善原水混濁問題

2019-07-24 11:20

淡水百年老樹因病傾倒 景觀處修剪病枝、噴藥搶救

2019-07-24 11:18

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

掉漆、怪怪貼紙… 香堤大道路燈桿很糗

2019-07-23 23:58

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

救回OHCA增加 新北拚超越西雅圖

2019-07-23 23:29

新北員警 要學CPR 會用AED

2019-07-23 23:25

水芙蓉入侵花難開 汐止志工清除荷花綻放

2019-07-23 20:12

淡水漁人碼頭水上滑梯 免費開放來消暑

2019-07-23 20:12

悶熱又積水 汐止秀豐市場終改善完成

2019-07-23 20:11

興華國小夏令營好精彩 學泰文及戶外探險

2019-07-23 20:11

火龍果盛產 三芝農場套袋管理有巧思

2019-07-23 20:09

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36

讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

北區國稅局祭報稅抽獎 2新北市民抱走5萬元

2019-07-23 15:20

新北市觀旅局宣布將掃蕩日租套房

2019-07-23 15:16

免費法拍教學爆滿 台北分署追加10名額

2019-07-23 15:13

學者嘆容積沒管制 遮住淡水禮拜堂美景

2019-07-23 14:14

消失的淡水風情 李永沱「畫」成追憶...

2019-07-23 14:12
看更多

熱門文章

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

桃園市休閒農業區5+3 明年目標破10處

2019-07-23 18:32

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場

2019-07-23 23:51

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電

2019-07-24 13:44

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top