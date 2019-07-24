2019拿坡里世大運 新北選手獲1金7銀2銅

2019-07-24 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北網球好手李亞軒獲世大運網球雙打銀牌。圖／新北市府體育處提供 分享 facebook 2019年拿坡里世界大學運動會7月14日落幕，台灣代表獲9金13銀10銅，創下境外參賽最佳成績，其中新北市8名選手獲1金7銀2銅，在跆拳道、射擊、網球及射箭項目都有表現，市長侯友宜今頒發獎金肯定選手表現，並期勉今年10月全國運動會、2020年東京奧運再創佳績。

市府依「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」頒發獎助金，選手可於比賽結束後第4個月起申請訓練補助金，新北市也啟動媒合選手到國民運動中心訓練，提供更多協助。

李亞軒20歲時首次參加2015年光州世大運拿下網球雙打銀牌，當時被譽為網壇明日之星，4年來持續努力，2017年台北世大運、2019年拿坡里世大運都拿下雙打銀牌，弟弟李冠毅也在網壇努力。她說，一路走來最感謝他叔叔兼教練李春秋。

陳宥庒、莊貫渝今年奪下跆拳道女子對打團體金牌，陳宥庒2017年就獲全國運跆拳道女子對打57公斤級金牌，今年世大運獲銀牌；莊貫渝於2017年全國運跆拳道女子對打67公斤級獲第5名，如今更上層樓奪得世大運銅牌，並合作踢出金牌。

2017年台北世大廣告「回家比賽篇」女主角陳以瑄擁有甜美外型和堅強實力，有「回家女神」之稱，2017年時和姐姐陳湘婷搭檔，在跆拳道品勢獲銀牌，她改和隊史最年輕的跆拳道品勢好手李婕瑜奪下女子團體銀牌。

跆拳道品勢於2015年光州世大運列入競賽項目，中華代表隊連3屆繳出亮眼成績，李晟綱都在其中，2015年首度參賽拿下混雙銅牌，2017年把混雙金牌留在台灣，今年是最後一次參加世大運，個人賽雖失利，但團體賽拿下銀牌。