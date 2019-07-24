新北市類家庭安置奏效 弱勢孩子逐漸有好的改變

2019-07-24 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市住在類家庭的小孩用圖畫表達謝意，右起為社會局長張錦麗、芥菜種會處長周幼梅、發起人許誥、一竹慈善會顧問蔡吉隆。圖／社會局提供 分享 facebook 圓融行善團串聯義天宮、新北市愛心會、逸龍會等團體支持「好日子愛心大平台」，幫助林口社會住宅的8戶「類家庭安心照顧處所」，協助添購家俱、家電等設備及隱形鐵窗，讓28名在類家庭生活的弱勢兒少使用，市值超過130萬元。副市長謝政達致贈感謝狀，謝謝大家讓身心受創孩子獲得希望和關懷。

「類家庭」是新北市規畫的照顧服務模式，在現有育幼機構和寄養家庭外，運用社會住宅提供受保護兒少的另類照顧，當原生家庭疏於照顧或不當對待，政府保護安置在家庭式的環境中。社會局長張錦麗說，2年前先在三重社宅試辦3戶，林口8戶結合城鄉局提供社宅辦理，預計下月啟用。

財團法人基督教芥菜種會處長周幼梅說，類家庭收容的第1位是街友小孩，不到2歲，過去習慣隨地大小便，前3個月不願穿鞋子，每天一定要帶出門逛逛，否則就會哭鬧；接著是1對醫院接回的兄妹，身上長疥瘡，衣物每天須煮沸，對照顧者都是挑戰；還有1名國三生過去總是不及格，如今已考70分。孩子們慢慢改變，也以圖畫向善心者致謝。

圓融行善團長許誥說，他得知社會局要設立類家庭時，原本只推動團員每人資助1000元，共獲30多萬元購置床鋪、衣櫃等家具，後來發現還要增添家電、筆電和隱形鐵窗等，才又聯繫義天宮等民間共襄盛舉。