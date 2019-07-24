穿越時空體驗十三行文化 新北考古公園獲卓越建設獎

2019-07-24 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北考古公園以「都市文史花園」為規畫藍圖，園區以十三行文化為主題，融合考古、教育、生態、休閒元素，設有仿十三行人住屋、涼亭、穀倉、考古探坑、考古體驗教室、文物典藏室及近千棵的樹木等，近期獲「國家卓越建設獎」。圖／十三行博物館提供 分享 facebook 新北市八里區十三行博物館旁的新北考古公園，有別於一般公園，將八里及十三行文史融入其中，用天然茅草、竹子打造出干欄式住屋群，重現十三行人當時的生活情境，甚至還以考古探坑設計「互動沙坑」，結合教育及情境式體驗，近期更讓新北考古公園獲頒「國家卓越建設獎」。

新北市文化局長蔡佳芬表示，十三行博物館是北台灣唯一的考古博物館，自新北考古公園今年5月底開放至今，已超過12萬人次參觀，園區中，以十三行部落及考古探坑最為吸睛，各項教育推廣活動更加多元與精采，除了靜態展示外，也結合動態的史前技能體驗，讓考古教育更加有趣。

新北考古公園以「都市文史花園」為規畫藍圖，十三行館長陳春蘭表示，園區以十三行文化為主題，融合考古、教育、生態、休閒元素，設有仿十三行人住屋、涼亭、穀倉、考古探坑、考古體驗教室、文物典藏室及近千棵的樹木，再加上建築美學、結構系統、零邊界博物園區之特殊設計，獲「國家卓越建設獎」的最佳規劃設計類優質獎。