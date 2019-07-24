親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50聯合新聞網 綜合報導

台北市市長柯文哲官方臉書昨日(23日)上傳一集「嗡嗡嗡市政體驗營」的影片，邀請國小到大學的同學，利用暑假到市政府體驗台北市政府的運作，安排近距離問答讓各位同學更了解市府及時事問題。面對同學們的各種問題，凡舉台鐵殺警案、自來水飲用、公車APP使用、大巨蛋等，柯文哲一一接招，被問到「為什麼要從醫生這個職位變成一個市長？」，柯文哲不改有話直說的個性，毫不猶豫回答「走投無路啊！」，5個字笑翻全場。

同學與柯P近距離問答。圖擷自Facebook
同學與柯P近距離問答。圖擷自Facebook
分享

有一名同學提問，台鐵殺警案後，關於警方裝備及人力配置的調整，未來將如何發展？柯文哲談到之前北市捷運隨機殺人案後，台北市政府使用第二預備金配給電擊槍給北市捷運警察，因憂心配真槍會使警方執勤時，出現執法過當、誤殺他人的疑慮，進而猶豫導致來不及自保而受傷，故配給捷運警察電擊槍，但鐵路警察局不隸屬台北市政府管理，所以柯文哲建議鐵路警察局、航空警察局應該跟進，配備電擊槍以保護警方自身安全。

接著，另一名同學提出北市公車APP到站時間不準確，面對學生的質疑，柯P信心滿滿地回應「可是我用都很準」，反問學生是不是手機網路不是吃到飽或是沒有WIFI。

有同學提到一直以來爭議不斷的大巨蛋，柯P則說明最大的問題在主球場位於地底下10.5公尺，因大巨蛋蓋在國父紀念館前面，所以限高60公尺，可是打棒球有一定的高度，所以只好將主球場設在地底下10.5公尺，卻也造成大巨蛋防災、逃生配置的困難度，如果當成演唱會或佈道會，裡面不管是容納一萬、兩萬人，在緊急狀態下，要往上爬10.5公尺再跑出去，大巨蛋的設計是有困難的，柯文哲也無奈的說「如果重來一遍，如果回到10年前，我一定不理那個限高60公尺，因為那個會讓後面很難處理」，但大巨蛋是歷史共業，柯文哲表示只能心存善念，盡力而為，依法行政。

柯P搞笑回應。圖擷自Facebook
柯P搞笑回應。圖擷自Facebook
分享

除了詢問時事問題，被問到北市自來水是否能生飲時，柯則笑說「我那個水壺都是我隨扈裝的，我都不曉得裡面到底怎麼裝的」，並解釋台北市的水質夠乾淨，是可以直接飲用的，搞笑的說「你喝喝看，會拉肚子再講」。接著一名女同學發問「請問市長，為什麼你要從醫生這個職為變成一個市長？」，柯P毫不猶豫回答「走投無路啊！」，不到幾秒後，柯P再神補一句「講完了」，引起全場笑聲不斷。

因去年「一日市長幕僚」引起熱門迴響的關係，今年舉辦的「嗡嗡嗡市政體驗營」報名秒殺，柯文哲表示以為大家是想來體驗每天七點半準時上班的「礦物」生活，結果教育局說「絕大多的小朋友是想要跟學姊合照」。影片上傳後，引起不少網友在貼文下回覆「誠實豆沙包阿北，就是你了」、「啊原來大巨蛋還有那麼棘手的問題，難怪不能讓他隨便過」、「會這麼認真回答沒有投票權孩子的人大概只有柯文哲」、「小學生的水準還高過一堆議員」、「走投無路 XDD」。

柯文哲大巨蛋警察台鐵
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05

大稻埕8分鐘煙火秀 當天交管「應避忠孝橋」

2019-07-24 16:42

新北2019宗教團體表揚 百歲人瑞服務地方30載

2019-07-24 16:36

2019拿坡里世大運 新北選手獲1金7銀2銅

2019-07-24 15:47

新北市類家庭安置奏效 弱勢孩子逐漸有好的改變

2019-07-24 15:31

穿越時空體驗十三行文化 新北考古公園獲卓越建設獎

2019-07-24 15:29

公共安全刻不容緩 新北市發布實施代拆辦法

2019-07-24 15:29

新北公布海祭表演樂團卡司 本月底漁人舞台初賽先登場

2019-07-24 15:16

北投割稻趣27日登場 割稻賽、稻草人還有DIY

2019-07-24 14:35

新北考古公園 穿越千年十三行

2019-07-24 13:44

翡翠專管動工預計2023年完工 雙北用水不怕濁

2019-07-24 13:43

新北樂活農園570格農地 85格遭汙染

2019-07-24 13:38

父親節野餐園遊會 大佳河濱公園8月3日首升熱氣球

2019-07-24 13:37

新北龜吼市集改善工程 獲國家卓越建設獎

2019-07-24 13:31

三邀大綠政策對話無回應 時力新北一選區將自提人選

2019-07-24 12:49

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

新北觀旅推觀光合作新策略 商標授權推動和民間合作

2019-07-24 11:37

翡翠水庫原水管施工 柯文哲盼有效改善原水混濁問題

2019-07-24 11:20

淡水百年老樹因病傾倒 景觀處修剪病枝、噴藥搶救

2019-07-24 11:18

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

掉漆、怪怪貼紙… 香堤大道路燈桿很糗

2019-07-23 23:58

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

救回OHCA增加 新北拚超越西雅圖

2019-07-23 23:29

新北員警 要學CPR 會用AED

2019-07-23 23:25

水芙蓉入侵花難開 汐止志工清除荷花綻放

2019-07-23 20:12

淡水漁人碼頭水上滑梯 免費開放來消暑

2019-07-23 20:12

悶熱又積水 汐止秀豐市場終改善完成

2019-07-23 20:11

興華國小夏令營好精彩 學泰文及戶外探險

2019-07-23 20:11

火龍果盛產 三芝農場套袋管理有巧思

2019-07-23 20:09

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36

讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

北區國稅局祭報稅抽獎 2新北市民抱走5萬元

2019-07-23 15:20

新北市觀旅局宣布將掃蕩日租套房

2019-07-23 15:16

免費法拍教學爆滿 台北分署追加10名額

2019-07-23 15:13

學者嘆容積沒管制 遮住淡水禮拜堂美景

2019-07-23 14:14

消失的淡水風情 李永沱「畫」成追憶...

2019-07-23 14:12
看更多

熱門文章

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

桃園市休閒農業區5+3 明年目標破10處

2019-07-23 18:32

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場

2019-07-23 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top