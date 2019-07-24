學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50 聯合新聞網 綜合報導



台北市市長柯文哲官方臉書昨日(23日)上傳一集「嗡嗡嗡市政體驗營」的影片，邀請國小到大學的同學，利用暑假到市政府體驗台北市政府的運作，安排近距離問答讓各位同學更了解市府及時事問題。面對同學們的各種問題，凡舉台鐵殺警案、自來水飲用、公車APP使用、大巨蛋等，柯文哲一一接招，被問到「為什麼要從醫生這個職位變成一個市長？」，柯文哲不改有話直說的個性，毫不猶豫回答「走投無路啊！」，5個字笑翻全場。

同學與柯P近距離問答。圖擷自 Facebook 分享 facebook

有一名同學提問，台鐵殺警案後，關於警方裝備及人力配置的調整，未來將如何發展？柯文哲談到之前北市捷運隨機殺人案後，台北市政府使用第二預備金配給電擊槍給北市捷運警察，因憂心配真槍會使警方執勤時，出現執法過當、誤殺他人的疑慮，進而猶豫導致來不及自保而受傷，故配給捷運警察電擊槍，但鐵路警察局不隸屬台北市政府管理，所以柯文哲建議鐵路警察局、航空警察局應該跟進，配備電擊槍以保護警方自身安全。

接著，另一名同學提出北市公車APP到站時間不準確，面對學生的質疑，柯P信心滿滿地回應「可是我用都很準」，反問學生是不是手機網路不是吃到飽或是沒有WIFI。

有同學提到一直以來爭議不斷的大巨蛋，柯P則說明最大的問題在主球場位於地底下10.5公尺，因大巨蛋蓋在國父紀念館前面，所以限高60公尺，可是打棒球有一定的高度，所以只好將主球場設在地底下10.5公尺，卻也造成大巨蛋防災、逃生配置的困難度，如果當成演唱會或佈道會，裡面不管是容納一萬、兩萬人，在緊急狀態下，要往上爬10.5公尺再跑出去，大巨蛋的設計是有困難的，柯文哲也無奈的說「如果重來一遍，如果回到10年前，我一定不理那個限高60公尺，因為那個會讓後面很難處理」，但大巨蛋是歷史共業，柯文哲表示只能心存善念，盡力而為，依法行政。

柯P搞笑回應。圖擷自 Facebook 分享 facebook

除了詢問時事問題，被問到北市自來水是否能生飲時，柯則笑說「我那個水壺都是我隨扈裝的，我都不曉得裡面到底怎麼裝的」，並解釋台北市的水質夠乾淨，是可以直接飲用的，搞笑的說「你喝喝看，會拉肚子再講」。接著一名女同學發問「請問市長，為什麼你要從醫生這個職為變成一個市長？」，柯P毫不猶豫回答「走投無路啊！」，不到幾秒後，柯P再神補一句「講完了」，引起全場笑聲不斷。

因去年「一日市長幕僚」引起熱門迴響的關係，今年舉辦的「嗡嗡嗡市政體驗營」報名秒殺，柯文哲表示以為大家是想來體驗每天七點半準時上班的「礦物」生活，結果教育局說「絕大多的小朋友是想要跟學姊合照」。影片上傳後，引起不少網友在貼文下回覆「誠實豆沙包阿北，就是你了」、「啊原來大巨蛋還有那麼棘手的問題，難怪不能讓他隨便過」、「會這麼認真回答沒有投票權孩子的人大概只有柯文哲」、「小學生的水準還高過一堆議員」、「走投無路 XDD」。