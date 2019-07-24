新北公布海祭表演樂團卡司 本月底漁人舞台初賽先登場

2019-07-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」今公布樂團表演卡司，包括3屆海洋大賞得主MATZKA&Di Hot、圖騰及BOXING組成的「原來如此」、頑童MJ116、吳青峰、八三夭等知名表演團體，另有來自日本7個國家跨國際獨立樂團，還有海祭最終十強對決，共87組演出。

貢寮海祭決賽前，本月27、28日及8月3日在淡水漁人舞台辦初賽，最終十強進入8月30、31日及9月1日「海洋獨立音樂大賞」決賽。

今天由副市長吳明機等人揭開圓形縮小舞台模型，讓眾人眼睛都為之一亮。吳明機說，今年有146隊報名參賽，初步選出30強，將爭奪最終十強，表演精采可期，希望大家帶著音樂的夢想揚帆啟航。

觀旅局表示，今年貢寮海祭設置「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台，鄰近海邊的「冒險台」伴隨著五光十色的主舞台氣勢，將邀請國內外炙手可熱的知名演出團體，包括壓軸的頑童MJ116、吳青峰及麋先生演出，海祭最終十強也將陸續登場爭奪冠軍。

其中規畫一個特別表演，由第6屆圖騰、第10屆MATZKA&DI HOT及第12屆BOXING組成「原來如此」樂團，三大團體以2套鼓加上5把電吉他、1把木吉他、3把貝斯、15支麥克風同時上場。