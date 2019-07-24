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建構安全避風港 新北打造類家庭溫馨照顧

2019-07-24 15:14中央社 新北24日電

新北市府與基督教芥菜種會運用社會住宅打造「類家庭照顧服務」，同時結合社會資源捐贈物資與家用設備，讓家長疏忽照顧、不當對待被迫離開原生家庭的孩子，有安全溫馨的環境。

圓融行善團團長許誥、義天宮、新北市愛心會、逸龍會，捐贈超過新台幣130萬元的家具、家電、電腦、隱形鐵窗等生活必需品與居家安全設施，給林口世大運社會住宅8戶「類家庭安心照顧處所」的28名兒童及少年使用。

新北市副市長謝政達今天代表受贈並回贈感謝狀，他說，投資兒童少年就是投資新北市的未來，感謝許多民間力量透過善心一起協助家庭有困境的弱勢兒少，讓孩子們可在溫馨的環境中成長，建構安全的避風港。

基督教芥菜種會安置服務處長周幼梅接受中央社訪問表示，與市府社會局攜手，運用社會住宅提供受保護兒少「類家庭照顧服務」，即使孩子因家長疏忽照顧、不當對待各種因素被迫離開原生家庭，也能在家庭式安置環境中獲溫暖的照顧。

周幼梅說，主要照顧者協助照顧這些被救援的孩子，因社會資源的幫助，讓社會住宅的空房子有了第一道曙光。這些社會的力量讓原本不會寫作文、不懂英文的國小三年級學童，學習成績進步。

類家庭照顧環境讓手足在被安置時不必被拆散，可以一起生活。周幼梅說，照顧者都很辛苦，曾有一名被從遊民媽媽手中「救出來」的女童，原本都會隨地便溺，沒有穿過鞋子，每天吵著出門遊蕩，經兩年照顧，又黑又瘦的女童身高與體重都增加。

在三重的類家庭環境安置的8名孩童中，有6名必須接受早療訓練，周幼梅說，照顧的爸爸、媽媽很辛苦，必須定期帶到醫院接受語言訓練、物理治療、職能治療，原來2歲的幼童如今已從幼兒園特教班轉到普通班。

市府社會局長張錦麗表示，現有育幼機構和寄養家庭安置資源有限，創新開發的安置照顧模式，結合中央與地方政府的社會住宅，可提供不幸受創的兒少安置場地，透過已培訓的照顧者，可積極回應孩子需求，並提供最妥善、妥適的照顧。

社會住宅
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