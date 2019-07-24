北投割稻趣27日登場 割稻賽、稻草人還有DIY

2019-07-24 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



關渡平原是北市最大的水稻田，種植面積達200公頃，為推廣米食文化，北市產業發展局與七星農業發展基金會合作，今年暑假舉辦「割稻啦」水稻文化系列活動；本月27日上午先在北投區公正橋福德宮舉辦「北投割稻趣」體驗，8月3日下午在大稻埕十連棟則有講座、米食DIY等。

產業局表示，「北投割稻趣」周六早上9點到12點在公正橋福德宮登場，安排有割稻、脫穀、碾米等產地農活體驗，還有割稻傳承表演賽、創意稻草人製作、水稻文創紀念品DIY活動，並有米食料理與在地青農手炒日曬的黃金玄米茶供民眾品嚐。

割稻趣活動中，割稻傳承表演賽以親子或祖孫2人為1組搭檔報名，參加人員皆需12歲以上，割稻長度約20公尺，每組完成表演賽後，可獲得北投區農會兌換券500元；稻草人製作體驗農會則建議3到4人一組，每組材料費200元，可攜帶各式風格的衣服及道具，打造出獨一無二的稻草人。

北投區農會表示，北投割稻趣已有10年歷史，每年約有1000人參加，今年割稻比賽、稻草人需要提前報名，可電洽（02）2892-4185轉分機330；至於其他體驗活動則是現場排隊報名。

8月3日下午2點到5點，在大稻埕十連棟則有「台北好米出『關』趣」活動，邀請北投在地青農王宣智介紹台北好米，另有文化交流講座、跨界米食DIY、百份米食免費試吃等體驗活動；講座、體驗活動報名可上活動官網（https://rebrand.ly/2a693）。