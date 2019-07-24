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父親節野餐園遊會 大佳河濱公園8月3日首升熱氣球

2019-07-24 13:37聯合報 記者郭頤╱即時報導

父親節下個月即將到來，台北市民政局將在8月3日下午於大佳河濱公園舉辦熱氣球野餐園遊會，局長藍世聰表示，「這是大佳河濱公園第一次有熱氣球升起，機會難得」，而熱氣球立球體驗採網路報名，限額100組親子家庭。

民政局上午舉行記者會宣傳父親節親子活動，今年活動主題是「家事一人做一半，用心體貼另一半」，屆時現場將有熱氣球立球和Walkin體驗活動、園遊會攤位和闖關活動供親子家庭組隊參加，若闖關集滿10點，即可獲得活動野餐墊一組，相關體驗活動都是免費報名參加。

其中熱氣球立球體驗可供民眾進入熱氣球內拍照打卡，但不會升空。而報名方式採網路預先報名，明天上午10點開放報名，欲報名者須拍下爸爸做家事照片，上傳臉書或IG，標記＃家事一人做一半，用心體貼另一半和＃台北市民政局父親節活動，並標記五個好友，填寫基本資料後即完成報名，名額僅限100組親子家庭，額滿截止。

另外，針對本次活動主題「家事一人做一半，用心體貼另一半」，民政局日前與1111人力銀行合作網路問卷調查，瞭解家務分工情形，1111人力銀行發言人李大華表示，有81%受訪者認同家務分工，但現實中家務全由太太（媽媽）負責的比例仍達34%，完全由先生（爸爸）負責的僅4.5%，另有約60%民眾會透過事先協調溝通分配家務，顯示合理的家庭分工已是趨勢。

李大華強調，「有高達95%民眾認為家務平等分工，有助於提升結婚和生小孩的意願」，顯示在現代雙薪家庭且高壓的環境下，家事合理分配和兩性平權，確實會影響民眾婚育決定，促進婚姻關係，不再像過去「男主外，女主內」的刻板觀念。

詳細活動內容及報名方式，請洽活動網站：https://www.tpelove.com.tw/

台北市民政局辦熱氣球野餐園遊會，歡慶父親節。記者郭頤／攝影
台北市民政局辦熱氣球野餐園遊會，歡慶父親節。記者郭頤／攝影
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活動當天有熱氣球體驗、園遊會和闖關活動，適合親子同樂。記者郭頤／攝影
活動當天有熱氣球體驗、園遊會和闖關活動，適合親子同樂。記者郭頤／攝影
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熱氣球親子父親節
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