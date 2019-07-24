親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

社區大厦拒社福／社會局不開罰太消極？ 專家：這是對的

2019-07-24 12:28聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒，違反「身心障礙者權益保障法」，台北市社會局則表示，仍盼能多溝通、和平共處，暫不開罰。許多民眾不解「為何社會局還不開罰？」質疑社會局態度消極；不過，專家直言，「這是對的」，畢竟社會局主要目的，是讓社福設施順利進駐，好好當鄰居，而非用強硬手段開罰。

台大社工系副教授劉淑瓊受訪時表示，「政府決定先不告，這是對的」，因為社會局的目標，是將來和社區平共處，之前也看到，「強行進駐，受苦的還是身障者」。

第一社會福利基金會執行長賴美智也說，他們推動身障服務30多年，「被抗爭」已是家常便飯，遇到抗爭，「就先依法入住，未來的事，要慢慢磨，展現誠意，讓社區的人釋懷。」

作家林立青也在臉書上表示，他能理解為什麼社會局不願意開罰，最大原因是擔心這樣的手段會讓未來這些障礙者被私下排擠或者欺負，也擔心小作坊進去以後被抵制，畢竟障礙者是弱勢，太容易被欺負了。

照顧中重度以上身障者的日照機構恆愛發展中心主任林淑芳表示，30多年前博愛發展中心初成立時，也曾遭遇嚴重的抗爭，居民不只拉白布條抗議，甚至鏈鎖大門、鑰匙孔灌三秒膠，硬是不讓他們進駐。等到實際入駐了，不僅午休音樂被抗議干擾社區睡眠品質，連帶身障朋友逛公園，都會被居民抱怨。

林淑芳說，遇到這樣的事情，工作人員也很沮喪，但她一直安慰老師，不要因為居民不友善，就表示出敵意，反而要讓他們知道，我們在社區很善良、很安全；為了爭取認同，他們會幫忙清掃社區，午休音樂調整小聲，甚至與里長合作，積極參與里內事務，盼做到良善融合。

林淑芳表示，這樣的做法，也讓一些老師不解，「幹嘛委屈自己，看人家臉色？」，但這一切所做的努力，都是為了提供服務對象更好的場所，社福單位被抗爭，「不是爭道理」，而是要改善氛圍和環境。

喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒。記者魏莨伊／攝影
喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒。記者魏莨伊／攝影
分享
北市社會局承租市府所屬古亭聯開宅，委託喜憨兒福利基金會開設「小作所」照顧輕中度心...
北市社會局承租市府所屬古亭聯開宅，委託喜憨兒福利基金會開設「小作所」照顧輕中度心智障礙者，卻遭大樓管委會強烈反彈。記者魏莨伊／攝影
分享

身障者台大睡眠
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

新北觀旅推觀光合作新策略 商標授權推動和民間合作

2019-07-24 11:37

翡翠水庫原水管施工 柯文哲盼有效改善原水混濁問題

2019-07-24 11:20

淡水百年老樹因病傾倒 景觀處修剪病枝、噴藥搶救

2019-07-24 11:18

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

掉漆、怪怪貼紙… 香堤大道路燈桿很糗

2019-07-23 23:58

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

救回OHCA增加 新北拚超越西雅圖

2019-07-23 23:29

新北員警 要學CPR 會用AED

2019-07-23 23:25

水芙蓉入侵花難開 汐止志工清除荷花綻放

2019-07-23 20:12

淡水漁人碼頭水上滑梯 免費開放來消暑

2019-07-23 20:12

悶熱又積水 汐止秀豐市場終改善完成

2019-07-23 20:11

興華國小夏令營好精彩 學泰文及戶外探險

2019-07-23 20:11

火龍果盛產 三芝農場套袋管理有巧思

2019-07-23 20:09

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36

讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

北區國稅局祭報稅抽獎 2新北市民抱走5萬元

2019-07-23 15:20

新北市觀旅局宣布將掃蕩日租套房

2019-07-23 15:16

免費法拍教學爆滿 台北分署追加10名額

2019-07-23 15:13

學者嘆容積沒管制 遮住淡水禮拜堂美景

2019-07-23 14:14

消失的淡水風情 李永沱「畫」成追憶...

2019-07-23 14:12

在這裡「重修舊好」 台灣首間以女街友為主的空間開幕

2019-07-23 12:14

影／新北三峽普賢寺捐復康巴士、救護車

2019-07-23 12:05

保衛濕地生態 新北招募濕地珍水志工隊

2019-07-23 11:45

新北桌球籃球友誼賽開球 侯友宜：此仇不報非君子

2019-07-23 11:01
看更多

熱門文章

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「少一角」

2019-07-24 11:00

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

清潔隊隨車員摔落風險高 埤頭鄉試辦沿線定點收垃圾

2019-07-23 16:05

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

底渣處理2次議約高雄暫停代燒 蘭嶼綠島垃圾繼續堆積

2019-07-23 16:52

台南先進運輸系統綠線替代路線5方案 9月起將分區說明

2019-07-23 13:37

艾姆勒車電再捐100萬元助學 期待正向循環

2019-07-23 15:59

中市賣社宅遭洪慈庸轟賣地炒房 市府：合法活化

2019-07-23 17:11

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

蔡其昌、施志昌爭取沼液運輸車 台中有機肥再循環利用

2019-07-23 14:14

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top