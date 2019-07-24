社區大厦拒社福／社會局不開罰太消極？ 專家：這是對的

2019-07-24 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒，違反「身心障礙者權益保障法」，台北市社會局則表示，仍盼能多溝通、和平共處，暫不開罰。許多民眾不解「為何社會局還不開罰？」質疑社會局態度消極；不過，專家直言，「這是對的」，畢竟社會局主要目的，是讓社福設施順利進駐，好好當鄰居，而非用強硬手段開罰。

台大社工系副教授劉淑瓊受訪時表示，「政府決定先不告，這是對的」，因為社會局的目標，是將來和社區平共處，之前也看到，「強行進駐，受苦的還是身障者」。

第一社會福利基金會執行長賴美智也說，他們推動身障服務30多年，「被抗爭」已是家常便飯，遇到抗爭，「就先依法入住，未來的事，要慢慢磨，展現誠意，讓社區的人釋懷。」

作家林立青也在臉書上表示，他能理解為什麼社會局不願意開罰，最大原因是擔心這樣的手段會讓未來這些障礙者被私下排擠或者欺負，也擔心小作坊進去以後被抵制，畢竟障礙者是弱勢，太容易被欺負了。

照顧中重度以上身障者的日照機構恆愛發展中心主任林淑芳表示，30多年前博愛發展中心初成立時，也曾遭遇嚴重的抗爭，居民不只拉白布條抗議，甚至鏈鎖大門、鑰匙孔灌三秒膠，硬是不讓他們進駐。等到實際入駐了，不僅午休音樂被抗議干擾社區睡眠品質，連帶身障朋友逛公園，都會被居民抱怨。

林淑芳說，遇到這樣的事情，工作人員也很沮喪，但她一直安慰老師，不要因為居民不友善，就表示出敵意，反而要讓他們知道，我們在社區很善良、很安全；為了爭取認同，他們會幫忙清掃社區，午休音樂調整小聲，甚至與里長合作，積極參與里內事務，盼做到良善融合。