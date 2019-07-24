新北觀旅推觀光合作新策略 商標授權推動和民間合作

2019-07-24 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜今早在市政會議指4年內只要做好「青春山海線」和「淡蘭古道」，觀光發展就算成功。觀旅局長張其強表示，將繼續強化各項硬體建設，下半年開始將透過已註冊的「新北品牌」鼓勵年輕人返鄉，投入有機農業、在地體驗或開發文創產品，以「商標授權」方式合作保證品質，用觀光促進在地經濟。

觀旅局長張其強說，「青春山海線」以及「淡蘭古道」行經新北沿海和山區10處偏鄉行政區，以淡蘭古道為例，市府已設計T恤、背包套、明信片、資料夾和戶外休閒用品，共註冊27項產品商標，日後有心投入淡蘭沿線和旅遊相關發展，都可透過「商標授權」結合不同產品，形成「淡蘭商機」。

青春山海線品牌則包括今年中秋節將點燈的水湳洞十三層、已開放觀光夜釣的深澳觀光漁港、深澳鐵道自行車，以及預計年底完成的金山中角灣衝浪基地、貢寮追火車馬拉松路跑等，都可共同行銷，開發文創產品，例如衝浪吊環、路跑毛巾、運動水壺和筆記本等等。