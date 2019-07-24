親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

翡翠水庫原水管施工 柯文哲盼有效改善原水混濁問題

2019-07-24 11:20聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

北市柯文哲今天出席翡翠水庫原水管工程動土儀式，柯文哲表示，過去每遇豪雨南勢溪原水濁度飆升時，便導致下游淨水廠無法出水，興建原水管後，將可直接從翡翠水庫北勢溪取水，避免原水混濁問題。

翡翠水庫原水管工程動土典禮，台北市長柯文哲出席。記者曾原信／攝影
翡翠水庫原水管工程動土典禮，台北市長柯文哲出席。記者曾原信／攝影
分享
翡翠水庫原水管工程動土典禮，將有效改善原水混濁問題，圖為翡翠水庫。記者曾原信／攝...
翡翠水庫原水管工程動土典禮，將有效改善原水混濁問題，圖為翡翠水庫。記者曾原信／攝影
分享
翡翠水庫原水管工程動土典禮，台北市長柯文哲（左）與行政院秘書長李孟諺（右）出席。...
翡翠水庫原水管工程動土典禮，台北市長柯文哲（左）與行政院秘書長李孟諺（右）出席。記者曾原信／攝影
分享

翡翠水庫柯文哲北市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

新北觀旅推觀光合作新策略 商標授權推動和民間合作

2019-07-24 11:37

淡水百年老樹因病傾倒 景觀處修剪病枝、噴藥搶救

2019-07-24 11:18

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

掉漆、怪怪貼紙… 香堤大道路燈桿很糗

2019-07-23 23:58

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

救回OHCA增加 新北拚超越西雅圖

2019-07-23 23:29

新北員警 要學CPR 會用AED

2019-07-23 23:25

水芙蓉入侵花難開 汐止志工清除荷花綻放

2019-07-23 20:12

淡水漁人碼頭水上滑梯 免費開放來消暑

2019-07-23 20:12

悶熱又積水 汐止秀豐市場終改善完成

2019-07-23 20:11

興華國小夏令營好精彩 學泰文及戶外探險

2019-07-23 20:11

火龍果盛產 三芝農場套袋管理有巧思

2019-07-23 20:09

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36

讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

北區國稅局祭報稅抽獎 2新北市民抱走5萬元

2019-07-23 15:20

新北市觀旅局宣布將掃蕩日租套房

2019-07-23 15:16

免費法拍教學爆滿 台北分署追加10名額

2019-07-23 15:13

學者嘆容積沒管制 遮住淡水禮拜堂美景

2019-07-23 14:14

消失的淡水風情 李永沱「畫」成追憶...

2019-07-23 14:12

在這裡「重修舊好」 台灣首間以女街友為主的空間開幕

2019-07-23 12:14

影／新北三峽普賢寺捐復康巴士、救護車

2019-07-23 12:05

保衛濕地生態 新北招募濕地珍水志工隊

2019-07-23 11:45

新北桌球籃球友誼賽開球 侯友宜：此仇不報非君子

2019-07-23 11:01
看更多

熱門文章

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「少一角」

2019-07-24 11:00

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top