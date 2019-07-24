淡水百年老樹因病傾倒 景觀處修剪病枝、噴藥搶救

2019-07-24 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



位於新北市淡水區北投子三塊厝公車站旁的一株老雀榕，是新北市列管的珍貴樹木之一，樹齡已有100多年。日前因褐根病致樹根腐爛倒塌，新北市景觀處依專家指示修剪病枝、根系清創噴藥，以排除道路安全問題，並避免病菌擴散。

從登輝大道轉進北新路約100公尺處，就可以看見老雀榕，大片綠蔭是當地居民休憩談天聯絡情感的地方，樹蔭底下設置許多石椅，是許多民眾共同的兒時回憶。雀榕枝節纏繞，許多第二代、第三代的年輕雀榕攀附在巨大的主幹上，其根系緊緊包圍母樹，不細看還分不出是母樹亦或子樹的根。

新北市景觀處在五月下旬接獲通報，得知老雀榕傾倒，立即邀請農委會林試所副所長吳孟玲到現場勘查，確認老雀榕因褐根病致樹根腐爛倒塌，考量公眾安全及樹木保護，景觀處派員依專家指示全力搶救。

老雀榕因為褐根病傾倒，但旁邊有溝渠，又靠近道路，多位專家表示不建議扶正，改以設置支架方式支撐主幹，將根系清創噴藥後再回填乾淨的土壤，希望讓樹木的生命力能繼續延續下去。

景觀處表示，從開始搶救至今2個月，老雀榕已有明顯地恢復，新北市政府將持續盡全力予以保留老樹及珍貴的綠色資源，未來也將充分結合各界的資源及力量，持續為轄內樹木的健康把關，帶來更多的綠意及生機。