親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

淡水百年老樹因病傾倒 景觀處修剪病枝、噴藥搶救

2019-07-24 11:18聯合報 記者江婉儀╱即時報導

位於新北市淡水區北投子三塊厝公車站旁的一株老雀榕，是新北市列管的珍貴樹木之一，樹齡已有100多年。日前因褐根病致樹根腐爛倒塌，新北市景觀處依專家指示修剪病枝、根系清創噴藥，以排除道路安全問題，並避免病菌擴散。

從登輝大道轉進北新路約100公尺處，就可以看見老雀榕，大片綠蔭是當地居民休憩談天聯絡情感的地方，樹蔭底下設置許多石椅，是許多民眾共同的兒時回憶。雀榕枝節纏繞，許多第二代、第三代的年輕雀榕攀附在巨大的主幹上，其根系緊緊包圍母樹，不細看還分不出是母樹亦或子樹的根。

新北市景觀處在五月下旬接獲通報，得知老雀榕傾倒，立即邀請農委會林試所副所長吳孟玲到現場勘查，確認老雀榕因褐根病致樹根腐爛倒塌，考量公眾安全及樹木保護，景觀處派員依專家指示全力搶救。

老雀榕因為褐根病傾倒，但旁邊有溝渠，又靠近道路，多位專家表示不建議扶正，改以設置支架方式支撐主幹，將根系清創噴藥後再回填乾淨的土壤，希望讓樹木的生命力能繼續延續下去。

景觀處表示，從開始搶救至今2個月，老雀榕已有明顯地恢復，新北市政府將持續盡全力予以保留老樹及珍貴的綠色資源，未來也將充分結合各界的資源及力量，持續為轄內樹木的健康把關，帶來更多的綠意及生機。

景觀處表示，依照「新北市樹木保護自治條例」第三條，樹木離地高度1.3公尺之處的樹幹達直徑90公分以上；樹齡50年以上；具有地方特性、歷史性或學術研究價值，就可列管為新北市內的珍貴樹木。

景觀處依照專家指示，將老雀榕根系清創後噴藥處理。圖／新北市景觀處提供
景觀處依照專家指示，將老雀榕根系清創後噴藥處理。圖／新北市景觀處提供
分享
從開始搶救至今2個月，老雀榕已有明顯地恢復。圖／新北市景觀處提供
從開始搶救至今2個月，老雀榕已有明顯地恢復。圖／新北市景觀處提供
分享
景觀處設置支架，避免樹木再次傾倒。圖／新北市景觀處提供
景觀處設置支架，避免樹木再次傾倒。圖／新北市景觀處提供
分享

淡水農委會
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

新北觀旅推觀光合作新策略 商標授權推動和民間合作

2019-07-24 11:37

翡翠水庫原水管施工 柯文哲盼有效改善原水混濁問題

2019-07-24 11:20

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

掉漆、怪怪貼紙… 香堤大道路燈桿很糗

2019-07-23 23:58

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

救回OHCA增加 新北拚超越西雅圖

2019-07-23 23:29

新北員警 要學CPR 會用AED

2019-07-23 23:25

水芙蓉入侵花難開 汐止志工清除荷花綻放

2019-07-23 20:12

淡水漁人碼頭水上滑梯 免費開放來消暑

2019-07-23 20:12

悶熱又積水 汐止秀豐市場終改善完成

2019-07-23 20:11

興華國小夏令營好精彩 學泰文及戶外探險

2019-07-23 20:11

火龍果盛產 三芝農場套袋管理有巧思

2019-07-23 20:09

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36

讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

北區國稅局祭報稅抽獎 2新北市民抱走5萬元

2019-07-23 15:20

新北市觀旅局宣布將掃蕩日租套房

2019-07-23 15:16

免費法拍教學爆滿 台北分署追加10名額

2019-07-23 15:13

學者嘆容積沒管制 遮住淡水禮拜堂美景

2019-07-23 14:14

消失的淡水風情 李永沱「畫」成追憶...

2019-07-23 14:12

在這裡「重修舊好」 台灣首間以女街友為主的空間開幕

2019-07-23 12:14

影／新北三峽普賢寺捐復康巴士、救護車

2019-07-23 12:05

保衛濕地生態 新北招募濕地珍水志工隊

2019-07-23 11:45

新北桌球籃球友誼賽開球 侯友宜：此仇不報非君子

2019-07-23 11:01
看更多

熱門文章

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「少一角」

2019-07-24 11:00

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

清潔隊隨車員摔落風險高 埤頭鄉試辦沿線定點收垃圾

2019-07-23 16:05

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

底渣處理2次議約高雄暫停代燒 蘭嶼綠島垃圾繼續堆積

2019-07-23 16:52

台南先進運輸系統綠線替代路線5方案 9月起將分區說明

2019-07-23 13:37

艾姆勒車電再捐100萬元助學 期待正向循環

2019-07-23 15:59

中市賣社宅遭洪慈庸轟賣地炒房 市府：合法活化

2019-07-23 17:11

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

蔡其昌、施志昌爭取沼液運輸車 台中有機肥再循環利用

2019-07-23 14:14

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top