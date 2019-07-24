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金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山市地重劃區杜鵑公園的杜鵑花期還沒有到，要到9月才會開，區公所為了美化市容，特別在荒土上灑滿向日葵種子，最近向日葵已經盛開，鮮豔花海綻放吸引不少人前往拍照，伴隨著陽光搖曳生姿，也成為地方一處新的打卡熱點。

花海的部分，位於仁愛路、忠孝一路及福德街圍起來的區域，杜鵑公園入口則是在福德街及仁愛路口，區長陳國欽說，很多市民到杜鵑公園遊憩之餘，也拿起相機捕捉向日葵花海的美景，成為金山夏季特色花卉地景。

金山3處市地重劃區皆設有特色花卉公園，而位於B單元的杜鵑公園鄰近金山區金美國小旁，是一座以種植金山隱形冠軍之花杜鵑花為主的特色花卉公園，在杜鵑花期未至之前，公園旁空地的向日葵已經先熱身暖場開始綻放，另杜鵑公園中提供有20個停車位。

陳國欽表示，金山市地重劃區開發建築用地今年已完成重劃點交，因3個計畫單元均位於市區住宅區域內，分別規畫公共設施保留地設置公園、綠地、停車場及道路用地，但開發區部分設施尚未完成點交，為美化市容，新北市政府地政局特別提供向日葵種子供公所播種。

重劃區各綠地已看到向日葵花海盛開，民眾都說，讓金山區市容活潑也更有朝氣，陳國欽說，目前金山清水田園蓮花也盛開，加上向日葵，可同時看到2種不同花海景致。

最近向日葵已經盛開，鮮豔花海綻放吸引不少人前往拍照，伴隨著陽光搖曳生姿，也成為地...
最近向日葵已經盛開，鮮豔花海綻放吸引不少人前往拍照，伴隨著陽光搖曳生姿，也成為地方一處新的打卡熱點。圖／金山區公所提供
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最近向日葵已經盛開，鮮豔花海綻放吸引不少人前往拍照，伴隨著陽光搖曳生姿，也成為地...
最近向日葵已經盛開，鮮豔花海綻放吸引不少人前往拍照，伴隨著陽光搖曳生姿，也成為地方一處新的打卡熱點。圖／金山區公所提供
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最近向日葵已經盛開，鮮豔花海綻放吸引不少人前往拍照，伴隨著陽光搖曳生姿，也成為地方一處新的打卡熱點。圖／金山區公所提供
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金山杜鵑
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