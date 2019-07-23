北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36 中央社 台北23日電



北市上半年機車交通事故，共釀23死、1萬278傷，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為加強機車「速度管理」，針對17處易違規、肇事路段加強執法，單月取締近萬件。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計北市今年1至6月A1類交通事故共計46件，造成46人死亡、1萬3559人受傷；另，機車交通事故部分，共造成機車騎士23死、1萬278傷。

其中，18至25歲年輕機車騎士死亡共計7人，受傷3520人，占整體機車交通事故死傷人數約34%。

交通警察大隊表示，經分析18至25歲的機車族車禍主要肇事原因，前3名分別為「未注意車前狀態、超速失控與未依規定讓車」，顯示機車速度管理有其必要性。

為有效加強機車「速度管理」執法成效，交通警察大隊說，市警局選定北市17處機車易超速違規及肇事路段，要求各轄區分局持續針對超速行為加強重點執法。

相關路段包括環河北路1段和2段、堤外便道、市民大道與林森北路、基隆路3段、市民大道（林森北路-金山北路）、羅斯福路2段、塔悠路、市民大道6段、仰德大道3段221巷、大度路3段、竹子湖路、木柵路5段、羅斯福路5段、市民大道8段和向陽路口、民權大橋及潭美街等。

交通警察大隊指出，統計自6月13日至7月19日止，已取締機車超速違規共9830件在案，將持續妥善利用現有雷射測速槍、雷達移動式測速設備及手機型雷達測速設備，落實違規超速執法及事故防制作為。

市警局提醒，依據道路交通管理處罰條例規定，「行車速度超過最高時速者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰」；另同條例第43條規定，「行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（嚴重超速），可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」，呼籲駕駛人勿心存僥倖違規。