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讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

素有「人間美西施，花中唯杜鵑」之稱的杜鵑，常見於公園綠地及分隔島，新北市今年推動「打造萬金杜鵑鄉」計畫，將在全台最大杜鵑花苗產地的萬里、金山地區的公園綠地廣植杜鵑，目前金山永興里及萬壽里將與新北市農業局合作，栽種2400株杜鵑，聯手打造萬金杜鵑鄉。

農業局長李玟表示，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，8成皆由此供應，產值逾1億元，且栽培多達約300種的杜鵑品種。

李玟表示，為打響萬金杜鵑鄉的名號，市府與當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各式杜鵑，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。

而金山區永興里長許瑞林及萬壽里長朱陳旺，為支持在地杜鵑產業及美化社區，與里民合力整理環境，在農業局的協助下，分別在社區內種植1600株及800株的杜鵑，不但讓鄰里環境更佳，更推動萬金杜鵑鄉的城市意象。

永興里長許瑞林表示，因農業局今年大力推動萬金杜鵑產業，因此，社區提供場地種植杜鵑，里民也願意投入更多心力進行後續的養護，一起為打造萬金杜鵑鄉而努力。

目前金山永興里及萬壽里率先執行「打造萬金杜鵑鄉」計畫，農業局表示，市府將在萬金地區廣植2萬株不同品種的杜鵑，永興里栽種的杜鵑品種為細葉杜鵑、平戶杜鵑及烏來杜鵑，而萬壽里則是種植西洋杜鵑、平戶杜鵑，而金山區五湖里為下一執行計畫的里區。

新北市金山區永興里長許瑞林表示，因農業局今年大力推動萬金杜鵑產業，因此，社區提供...
新北市金山區永興里長許瑞林表示，因農業局今年大力推動萬金杜鵑產業，因此，社區提供場地種植杜鵑，里民也願意投入更多心力進行後續的養護。圖／新北市農業局提供
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金山種植的平戶杜鵑。圖／金山區公所提供
金山種植的平戶杜鵑。圖／金山區公所提供
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新北市金山區萬壽里杜鵑種植。圖／新北市農業局提供
新北市金山區萬壽里杜鵑種植。圖／新北市農業局提供
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新北市金山區永興里杜鵑種植。圖／新北市農業局提供
新北市金山區永興里杜鵑種植。圖／新北市農業局提供
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為打響萬金杜鵑鄉的名號，新北市府與當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各...
為打響萬金杜鵑鄉的名號，新北市府與當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各式杜鵑，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。圖／金山區公所提供
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杜鵑金山
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