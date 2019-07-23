讓整個里區充滿杜鵑花 新北啟動萬金杜鵑鄉計畫

2019-07-23 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



素有「人間美西施，花中唯杜鵑」之稱的杜鵑，常見於公園綠地及分隔島，新北市今年推動「打造萬金杜鵑鄉」計畫，將在全台最大杜鵑花苗產地的萬里、金山地區的公園綠地廣植杜鵑，目前金山永興里及萬壽里將與新北市農業局合作，栽種2400株杜鵑，聯手打造萬金杜鵑鄉。

農業局長李玟表示，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，8成皆由此供應，產值逾1億元，且栽培多達約300種的杜鵑品種。

李玟表示，為打響萬金杜鵑鄉的名號，市府與當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各式杜鵑，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。

而金山區永興里長許瑞林及萬壽里長朱陳旺，為支持在地杜鵑產業及美化社區，與里民合力整理環境，在農業局的協助下，分別在社區內種植1600株及800株的杜鵑，不但讓鄰里環境更佳，更推動萬金杜鵑鄉的城市意象。

永興里長許瑞林表示，因農業局今年大力推動萬金杜鵑產業，因此，社區提供場地種植杜鵑，里民也願意投入更多心力進行後續的養護，一起為打造萬金杜鵑鄉而努力。